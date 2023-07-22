壁虎意外斷尾唔識郁！港女求救檐蛇方法　網民爆笑獻計　專家咁講

夏天除了為大地帶來雨水，更引出不同的爬蟲！有港女近日發文，指家中出現1隻細小壁虎，發現時已意外「整傷咗斷咗尾」，之後更趴於地上一動不動。她不知該隻檐蛇是受傷需要休息或是已經死亡，只好網上求助。帖文引來網民討論，不少人留言獻計，爆笑建議樓主「煲生魚湯畀佢，等佢傷口快啲好」、「call白車同急凍條尾」。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）表示，本地常見的壁虎一般對人無害，只在遇上危險時選擇以「甩尾」方式脫臉。若在家遇到壁虎，只需保持冷靜，可關燈避免造成刺激，等待牠們自行離開。



有港女近日發文，指家中出現1隻細小壁虎，發現時已意外「整傷咗斷咗尾」，之後更趴於地上一動不動，只好網上求助。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名港女早前於facebook群組發文，指發現家中出現1隻疑似意外受傷的細小壁虎，「屋企隻baby George俾我哋唔小心整傷咗斷咗尾」，其後更「瞓咗喺度郁都唔郁」。港女不禁擔心壁虎的狀況，卻又不敢接觸壁虎，怕造成進一步傷害，只好網上求救：「究竟係受傷休息等生返條尾，抑或死咗？我哋唔敢再掂佢，怕再傷到佢。」

網民看過帖文紛紛留言，安慰港女指「甩尾」是壁虎保護自己的方式，建議她毋須過份擔心，讓壁虎休息後自行離開便可，「扮死啫，隔一陣即翻生，斷尾係保命招數，條尾會再生出來」、「熄燈，佢轉頭就匿埋，之後得閒先掉咗佢條尾就得」、「你唔好望住佢，畀機會佢靜靜地閃開呀」。

另有網民爆笑獻計，建議港女以各種方法救助壁虎，「人工呼吸先，識就加埋心外壓」、「佢等做接駁手術，call白車同急凍條尾」、「煲生魚湯畀佢，等佢傷口快啲好，同早啲生返條尾」、「甩咗條尾有傷元氣，可能要煲埋燕窩粥畀佢補下」。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）表示，本地常見壁虎品種包括截趾虎及原尾蜥虎，本身對人無害，但遇上危險時會啟動保護機制「甩尾」，以便脫離危險。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指出，若在家遇到壁虎，只需保持冷靜，可關燈避免造成刺激，等待牠們自行離開。（受訪者提供）

不過他指「甩尾」對壁虎來說其實是重大傷害，「再生出新尾需時以星期計」，因脫尾時尾部的血管及骨骼會一併脫下，造成嚴重傷口，或影響壁虎本身的血壓，「血管同皮膚都有傷口，會令佢哋身體變弱」，亦有機會受到感染，嚴重更有死亡風險，因此壁虎只會在遇到重大危機時選擇這脫身方式。

黃朗研指出，夏天為壁虎出沒「食飽啲準備過冬」以及交配的季節，若市民在家發現壁虎，最佳方法是關燈，避免刺激到壁虎，讓牠們自行離開。他又建議，如市民不希望家中出現壁虎，可杜絕家中的積水及減少放置雜物，避免讓壁虎接觸到食物來源。