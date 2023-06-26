無良！主人唔帶感冒布偶貓求醫　餵止痛藥、中成藥致中毒後竟棄養

養寵物是一生承諾！有寵物義工專頁周日（25日）發文，指接收了1隻染病布偶貓，其主人表明因無力負擔醫藥費用而棄養。義工細問之下，發現貓咪到新家1個月來一直感冒，但主人竟未有帶牠求醫，反而自行給予止痛藥及中成藥，終令貓咪出現中毒徵狀才急急向獸醫求助。接手幫助布偶貓的義工直斥有關主人「無知害死貓」，帖文亦引來一眾愛貓網民討論，紛紛批評該主人自行用藥以及棄養行為「根本係謀殺」。



有主人給予感冒布偶貓食用止痛藥及中成藥，導致貓咪出現中毒徵狀才急急向獸醫求助，其後更表明因無力負擔醫藥費用而棄養。（fb「阿虎愛屁」圖片）

相關帖文於多個「貓奴」群組及討論區流傳，負責接收布偶貓的寵物義工於專頁「阿虎愛屁」發文，指周日（25日）收到求助，稱有主人因無力負擔醫藥費用而棄養。義工經過一輪詢問，才得知布偶貓到家1個月以來一直感冒，但主人未有帶牠求醫，反而「給貓貓吃了paracetamol（撲熱息痛，止痛藥）及一些中成藥」。

直至上周三（21日），主人發現貓咪情況異常，遂將牠帶往獸醫診所檢查，才發現貓咪已中毒，「醫生已表明貓貓吃了這種止痛成份的藥物會出現中毒、肝衰竭及出血情況，必須留院處理」。可是主人以無力負擔費用為由，沒有讓貓咪留院治療，至上周末貓咪情況轉差，「開始有出血現象，有血尿而且狀況也開始陷入昏迷」，其後轉由義工接手。

義工將布偶貓帶到診所時，獸醫明言貓隻絕對不能食用撲熱息痛，「因為貓肝臟無法分解而下一步會進入肝衰竭及溶血」。經檢查後，貓咪需要留院輸血治療，「血指數只有8%亦已即時輸血，膀胱內很多沉積物，尿液方面亦帶有綠色的殘渣，昨晚已經開始輸液及提供藥物支持肝臟，現在只能觀察貓貓會否繼續出現溶血，然後再採取相關救援方法」。

義工直指涉事主人「無知害死貓」，因其無知行為令貓咪慘受代價，「動物有病點解唔去睇醫生而係自己用藥？點解要因為自己無知而要動物付出代價？這位主人家中還有一隻貓，希望經過今次的無知佢能夠清醒」。

帖文引來網民關注，紛紛狠斥涉事主人行為猶如謀殺，又批評他因病棄貓行為不負責任，「佢搞到隻貓咁，醫療費唔貴先有問題，從來生命都係貴重，係佢亂嚟唔重視同珍惜生命，然後千錯萬錯最錯係佢自己竟然無講」、「貓貓好陰功，根本俾呢條友毒到肝衰竭，希望佢可以大步檻過」、「搞到隻貓咁仲扮好心送養，無常識去買名種貓又亂餵藥，無錢醫就唔要貓」。