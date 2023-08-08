港爸帶仔公園遺棄貓B！稱2原因棄養　港女接手照顧鬧爆：何謂身教

可以不愛但也不要傷害！有港女周日（6日）晚上路經公園時，見到1名港爸帶同年幼兒子，將1個紙盒放於地上便離去。她走近後驚見紙盒內放有1隻年約2、3個月大的幼貓，遂即時上前質問父子棄貓原因。沒想到港爸毫不掩飾棄養行為，稱貓咪「肚痾成日叫」，然後抱同兒子快步離去，無奈又憤怒的港女於是將幼貓帶回家中照顧，並發文講述事件，狠斥對方成為孩子的壞榜樣，慨嘆：「何謂身教呢？」



有港女周日（6日）晚上，見到1名港爸帶同年幼兒子，將1隻幼貓放於紙盒內帶到公園棄養。（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）

「大家唔好睇相入面嘅bb瞓得好似好香甜咁，喺兩個鐘頭前佢差啲就做了一隻棄貓。」該名港女於facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，指周日（6日）晚上回家途中行經公園，見到1名男童手持1個紙盒，與「一個腦囟都未生埋、大約廿幾歲嘅所謂爸爸」同行，男童行至某處便將紙盒放於地上，並跟隨父親離開。

走在附近的樓主聽到紙盒中傳出「清脆嘅喵叫聲」，又聽到男童邊行邊碎碎唸着「byebye喇貓貓，byebye喇貓貓…」，於是上前查看，竟發現紙盒內放有1隻看來僅得2、3個月大的幼貓。樓主指，「當時已經理唔到啲乜，跟返上嗰兩父子度，問佢哋隻貓仔咩事」，又質問對方棄貓原因。

樓主帶同幼貓回家照顧安頓，當晚亦決定收養貓咪，又批評港爸成為極壞榜樣，慨嘆：「何為身教呢？」（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）

沒想到港爸對棄貓行為直認不諱，稱貓咪「肚痾成日叫」，又表現心虛，即時帶同兒子離開現場，「我話『吓？咁就要掉岀嚟？』當我唔知仲可以畀咩反應嘅時候，佢冷冷地留咗一句：『你要你咪攞去。』然後抱起個小朋友快歩走咗」。

樓主形容，當時她「真係嬲到唔知講咩好」，一時未能反應，因而沒有當面斥責父子。當父子離開後，她只好帶同幼貓回家照顧安頓，當晚亦決定收養貓咪，「小可愛，別人不懂愛惜你，我愛惜你。放心睡吧，從此有溫暖嘅家了」。她事後批評港爸成為極壞榜樣，慨嘆：「何為身教呢？」

帖文引來大批網民討論及分享，不少人直斥涉事父子行為冷血，亦有人慶幸貓咪能遇上樓主，不至流落街頭。（《愛與貓同行》劇照）

帖文引來大批網民討論及分享，不少人直斥涉事父子行為冷血，「啱呀，帶住小朋友去教識咗，第時老豆肚屙就丟出街」、「唔養都唔好咁，仲要咁教個小朋友，恐怖」、「啲人棄養原因真係黐線，咁佢個仔如果成日肚痾又成日叫呢？係咪又丟個仔出街？」、「如果個小朋友心地善良，佢講嗰句『byebye喇貓貓』係會成為佢一世嘅創傷，亦都會一世記得佢老竇逼佢掉隻寵物出街」。

亦有人慶幸貓咪能遇上樓主，不至流落街頭，「似乎是上天的安排，感謝您救了小貓咪」、「幸運就是貓咪跟你相遇了，令貓咪得到滿滿的愛」、「貓貓好在有你，但個小朋友有咁嘅老竇好慘」、「能在危急關頭遇上了妳，總算是不幸中之大幸，牠也是有福的毛孩了」、「早點告別嗰對父子，才會遇上懂貓惜貓的家人！命運就是咁奇妙」。

根據香港法例《狂犬病條例》第22(1)條，動物畜養人如無合理解釋而遺棄動物即屬犯罪，最高罰款一萬元及監禁6個月。不過漁護署發言人曾回覆傳媒查詢，指因舉證困難，難以有足夠證據證明主人是否有心遺棄動物，令成功檢控遺棄動物的個案少之有少。