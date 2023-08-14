泰國按摩店巧遇港人　聞女方談出軌男友　港男偷拍側影貼街招尋人

不少人去旅行或會期待來一場艷遇，在異地結識命中注定的另一半。最近網上流傳1張尋人啟事，內文稱今年8月初，撰文者在泰國曼谷Chit Lom區一按摩店內巧遇其他港人，其中1名女子提及自己男友最近出軌的心痛經歷，惟撰文者在當下沒有勇氣上前認識對方，反而偷拍女方的側臉照，並在回港後發尋人啟事，相約對方周一（14日）於理工大學見面，「希望可以搵返妳做個朋友」，事件引來大批網民熱議。



最近網上流傳1張尋人啟事，撰文者稱日前在泰國曼谷一按摩店內巧遇其他港人，當下沒有勇氣上前認識其中的1名女子，反而偷拍女方的側臉照，並在回港後發尋人啟事。（facebook圖片）

相關的尋人啟事在facebook上流傳，以大字「尋BBA（工商管理學學士）阿思」為題，並附上1張女子正被按摩的側面照。據啟事內文所指，撰文者稱在今年8月6日遊泰國期間，於曼谷Chit Lom區一按摩店遇上相中女子，2人比鄰而坐，由於女子與同行友人以為店內沒有人聽得懂廣東話，便在聊天時談到其男友最近出軌一事，撰文者直言「我好想遞張紙巾安慰妳，但係我唔敢，驚妳介意我聽到妳嘅事」。

兩人的初次相遇無疾而終，但撰文者記得女方朋友稱她為「阿思（或『斯』、『絲』）」，加上自己當時拍攝的照片，竟在回港後發尋人啟事，表示「如果妳睇到呢張尋人啟事，我想約妳8月14日中午12點喺Poly VA 7仔等，希望可以搵返妳做個朋友」。

大部份網民批評撰文者侵犯別人私隱，也有人以看熱鬧心態，明言會在約定時間及地點出現，準備「食花生」。（《IT狗》劇照）

帖文隨即引來網民熱議，但大部份人直言發出尋人啟事的人手段惡劣，表示「俾人咁樣貼街招，慘過喺按摩店俾人聽到自己啲嘢」、「喺人哋隔籬嗰時唔去馬，而家先嚟搵人，同埋我覺得人哋係會覺得creepy多過想認識你」、「夠膽偷拍，又唔敢識人」、「機會錯過咗就唔好再諗」。

另有不少等看熱鬧的網民則非常期待事件後續，甚至表示將於14日到約定地點「食花生」，「希望Poly嘅朋友現場直播」、「想知嗰日12點有幾多人喺個站頭等？」、「成村人企喺7仔等睇戲」、「佢到時會帶埋男朋友係到等你，不見不散」。