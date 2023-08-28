心理測驗│蛋糕選擇看出性格特質　選這種口味工作上或較注重報酬

蛋糕是常見的食物及甜品，但原來從蛋糕的選擇，也可以看出一個人的性格特質！以下有4種口味蛋糕，包括香蕉、忌廉、水果及朱古力，你從中選擇任何一款蛋糕，都能反映你內心的性格！



香蕉蛋糕。（GettyImages）

1. 香蕉蛋糕

你性情開朗樂觀。香蕉味道自然甜美，代表你是個性樂於分享快樂的人，會關心朋友、願意陪伴別人面對困難。雖然稍具放縱性，但重視人際關係，工作中也能與人融洽相處。

忌廉蛋糕。（GettyImages）

2. 忌廉蛋糕

你重視享受生活。忌廉蛋糕鮮甜可口，代表着愛美的個性。有追求更豐富生活的主張，關注時尚潮流與美食，工作上可能較注重報酬，私生活中也會思考如何提升生活品質。雖然偶爾會缺乏毅力，但感官性很強，重視生命體驗。

水果蛋糕。（示意圖片／LAWSON官網圖片）

3. 水果蛋糕

你重視生活的均衡發展，工作上會權衡收益成本，養成定時運動和休閒習慣。在人際關係上顧及別人感受，注重長遠友誼發展。雖然時而保守，但重視實際結果。

朱古力蛋糕。（示意圖片／YouTube「Essen Rezepte」短片截圖）

4. 朱古力蛋糕

你喜歡挑戰新鮮事物。選擇朱古力蛋糕代表個性熱愛冒險，喜歡新嘗試，在工作上可能時常尋求新的機會與挑戰，在社交上也願意面對不同背景的人，重視在不斷的磨練中成長。雖然有時會失敗，但從不放棄。