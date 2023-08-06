第一眼見到乜？反映「心機有幾重」 見到呢樣嘢代表你純過蒸餾水
撰文：ETtoday
出版：更新：
心理測驗有時候可以比你更了解自己，透過你的五體感官，真實反映出內心世界。
以下這張圖，你最先看到的東西，可以測出來你是不是一個心機重的人。
點圖放大開始測試：
+15
A. 蘋果
第一眼先看到蘋果的你，心機指數不高，可以說是沒有心機、相當單純的人。
人與人之間的相處，你沒有過多的私心跟雜念，不會掩飾心中的想法，對很多事情也不會誇大其詞，對於自己的定位有相當清楚的認知，可以說是一個腳踏實地、安分守己的人。
【同場加映】你見唔見到「外星人個頭」？日本網紅測驗 睇到啲乜反映會行咩運（點擊放大瀏覽）：
+24
B. 人臉
你的心機指數偏中高，但因為你看到的第一個影像是人臉，所以通常你的心機狀況，都不是惡意為之，大多數都是善意居多，掩飾自己的內心狀態比較像是為了面子問題。
其實，你的這些小心眼有時候會被人看透，比較多是無傷大雅的狀況，情商普遍來說也比較高。
【同場加映】【IQ題】日本爆紅「考眼力插畫」 你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？（點擊放大瀏覽）：
+15
C. 蛇
你的心機指數是最高的，代表你是一個心機很深的人，可以說是內心有著不為人知的一面。
你為了達成目的，往往很能夠喜怒不形於色，把自己跟情緒深深的埋起來，而且骨子裡特別好強，別人說你不行，你越想要達到目標，報復心態強烈。
考眼力｜17隻「長頸龍BB」沙灘狂奔影片瘋傳 網友：睇咗幾秒先明真正「考眼力」挑戰 你能找出每張圖片中「顏色不同」的方塊嗎？【考眼力】搵唔搵到隱藏喺圖中嘅「合」字？破解6題以上IQ超過130第一眼見到調色盤定其他？竟反映你精神年齡 睇到呢樣仲係小朋友第一眼見到乜？反映你想變成乜嘢人 見到呢種食物最渴望做領導者第一眼覺得最似什麼？揭露最讓你後悔的事 看到它反映曾做錯選擇第一眼睇到乜嘢動物？揭露你真實人格 見到呢隻嘢嘅人超多仰慕者
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】