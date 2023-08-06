第一眼見到乜？反映「心機有幾重」　見到呢樣嘢代表你純過蒸餾水

心理測驗有時候可以比你更了解自己，透過你的五體感官，真實反映出內心世界。



以下這張圖，你最先看到的東西，可以測出來你是不是一個心機重的人。

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A. 蘋果

第一眼先看到蘋果的你，心機指數不高，可以說是沒有心機、相當單純的人。

人與人之間的相處，你沒有過多的私心跟雜念，不會掩飾心中的想法，對很多事情也不會誇大其詞，對於自己的定位有相當清楚的認知，可以說是一個腳踏實地、安分守己的人。

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B. 人臉

你的心機指數偏中高，但因為你看到的第一個影像是人臉，所以通常你的心機狀況，都不是惡意為之，大多數都是善意居多，掩飾自己的內心狀態比較像是為了面子問題。

其實，你的這些小心眼有時候會被人看透，比較多是無傷大雅的狀況，情商普遍來說也比較高。

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C. 蛇

你的心機指數是最高的，代表你是一個心機很深的人，可以說是內心有著不為人知的一面。

你為了達成目的，往往很能夠喜怒不形於色，把自己跟情緒深深的埋起來，而且骨子裡特別好強，別人說你不行，你越想要達到目標，報復心態強烈。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】