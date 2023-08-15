香港夜市丨網民列4原因斷言注定失敗　1點最困難：本地商家做唔到

香港踏入疫後復常階段已有一段時間，惟經濟復甦未如理想，令港府不得不出招救亡，財政司司長陳茂波日前表示將聯同業界搞旺香港夜市，引起社會討論。有網民認為在港設立夜市將面臨多個問題，更列出4大原因，斷言本地夜市「注定失敗」。



財政司司長陳茂波日前表示將聯同業界搞旺香港夜市，引起社會討論。（政府新聞處）

陳茂波早前於網誌表示，短期內會與業界合力搞活搞旺香港的夜市，以鞏固復甦中的各個經濟環節，計劃引起立法會議員、飲食業界以及市民討論。有連登網民就討論設立本地夜市的可行性，列出4個原因斷言「香港搞夜市註定100000%失敗」。

1.營運成本高昂

樓主指出，香港做生意成本比其他地區高，即使政府以較低租金讓夜市檔主租用檔位，食材及人力成本亦不能少看，令食物難以低價吸引消費者，否則隨時「白做」，「可以參考下青衣戲棚、美食博覽定價，40蚊2粒雞蛋仔、20 蚊兩粒大魚蛋」、「夜市得一個可能成功，係鬥平，香港商家唔會做到」、「肯定入面檔檔都收成嚿水一兜小食，要八成飽仲貴過食自助餐」。

網民認為香港營運夜市攤檔成本高昂，難以吸引市民及遊客。（資料圖片）

2.食物選擇有限

亦有網民指出，除了傳統小食外，今時今日的新式小食大多為「重口味」類型，不但欠缺本地特色，而且已在不同的食肆有售，難以成為吸引遊客的賣點，「真心問而家香港仲有咩特色小食？除咗雞蛋仔、魚蛋、牛雜」、「最重要係冇晒特色，仲要唔好食，貴都係其次」、「同我去葵廣掃街有乜分別？有冷氣行葵廣唔好？」。

3.規管成疑

現時在港設置售賣食物的攤檔或食肆須受食環署規管，惟政府多年前已不再簽發小販牌照，網民認為若要「搞活搞旺」夜市，先要處理好牌照或監管問題，但當中程序亦不能過於繁複，否則或令檔主卻步，「如果有食環同消防限制，唔畀呢樣唔畀嗰樣點做」、「搞唔到㗎，因為食物衛生之類法律太完善，無食物牌又唔得，然後小販又拉又鎖」。

網民認為若要「搞活搞旺」夜市，政府先要處理好牌照或監管問題。（資料圖片）

4.社會氣氛不明朗

除了各項現實考慮，不少網民也認為香港經濟復甦未如理想主因在於港人欠缺消費意欲，而夜市亦非短期內能吸引大批遊客的項目，因此對夜市成效抱有懷疑，「而家唔係無地方畀香港人夜生活，香港夜晚大把地方去差你一個夜市咩？係香港人無人有心情夜生活，有能力有心情嘅已經走晒」、「而家僅存嘅夜市例如廟街、女人街之流已經愈嚟愈萎縮，賣嘅嘢完全係劣質貨，尤其是廟街，賣嘅嘢可能已經擺咗好多年都賣唔出，根本連遊客或大陸人都吸引唔到」。