香港夜市｜財爺倡辦夜市引關注　網民幫手起名大把諗頭　最正係…

財政司司長陳茂波日前表示要「搞活搞旺」香港夜市，引起各界關注。有網民就在連登討論區發帖稱已經幫政府想好夜市名稱，並參考政府推出的「開心香港」活動，建議改名做「開心夜市」。有人就認為除了要有響亮的中文名字，還需要有英文名字方便推廣國際。而在眾多留言中，最出色的莫過於「YES！Hong Kong夜市香港」了！



財政司司長陳茂波日前表示要「搞活搞旺」香港夜市，吸引不少網民主動幫忙改夜市名。（資料圖片）

樓主拋磚引玉之舉，引起大批網民一展創意，當中不乏借鏡政府曾經用過的活動名稱及口號，再加以變化，如「開心香港（夜市）Happy Hong Kong （YesHi）、「Goodnight HK」、「Hong Kong Yeah市」，也有些別出心裁的建議，如「The Yeah夜方」、「夜香．港」，亦有人提醒要小心簡稱引起笑話，「簡稱夜香」。

在眾多留言中，最受歡迎的是「YES！Hong Kong夜市香港」。（討論區截圖）

而眾多建議中，最令人驚喜的就是「YES！Hong Kong夜市香港」，不少網民大讚有創意，不但突顯計劃重點，還掌握了官方活動起名精髓，「點解啲人成日可以頭幾個reply就咁精警」、「你就係政府要搶嘅人才」、「淨係呢個名都30萬」、「用咗要畀返個credit你」。

還有網民幫提議人分析名字包含的意思，「『Yes！』寓意經歷疫情後的香港樣樣都掂，蒸蒸日上」，更建議要設計顏色，「『Yes！』用紅色，代表開心，增加食欲；『夜』字用黃色，代表香港黃昏的美景；『市』字用綠色，代表欣欣向榮的經濟」。

（連登討論區）