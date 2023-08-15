香港夜市｜夜市賣咩好？網民盤點「港式街頭小食」　呢3樣必須有

受疫情困擾數年，港人消費娛樂習慣大變，本有「東方之珠」以及「不夜城」之稱的香港，每晚入夜後街頭變得冷清。旅發局調查顯示，內地旅客消費習慣亦有改變，從前多以購物為主，現時更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會。有見及此，財政司司長陳茂波日前表示，要於短期內將香港夜市「搞活搞旺」，言論一出隨即成為各大討論區熱話。

不少網民紛紛提出意見，若然香港真的仿效鄰近地區如台灣辦夜市，到底有什麼可以吸引遊客，甚至令「沉寂多時」的港人重新走出來消費，當中以美食成最多人討論話題之一。



財政司司長陳茂波表示，要於短期內將香港夜市「搞活搞旺」，隨即成為各大討論區熱話。美食自然成最多人討論話題之一，有連登仔更以「搞夜市，有咩拎得出來見人？」為題開PO。（政府新聞處）

有連登仔以「搞夜市，有咩拎得出來見人？」為題發帖，提出「咖哩豬皮魚蛋，鬼巴士（滷味檔），魚肉碗仔翅？」。有留言認為可以售賣具本地特色食品，如「街邊推車仔嗰啲嘢」，「雞蛋仔，格（仔）餅，炸大腸，鮮榨蔗汁，傳統糖水」、「炒栗子，煨蕃薯，燒魷魚，鹽焗蛋鵪鶉蛋茶葉蛋」、「煎釀三寶」。除了港式小食外，「仲可以去九龍城搵泰國人，重慶大廈搵南亞人擺檔」，以增加食物種類，提升吸引力。

惟有網民指出若然定價過高，如數年前曾推行的美食車般，將大大降低消費意慾，「$50兩串魚蛋，$40雞蛋仔/格仔餅，$30三條腸粉」、「大集團包攬晒，然後將啲包裝食品翻熱再賣貴價」、「就算批地出嚟，商家佬都要賺到盡」、「賣得平=附近餐廳反對；賣得貴=無人去」；有人以台灣為例，「夜市又有嘢食又有嘢玩，價錢仲要合理」，香港要完全仿效有困難。

有網民覺得攤檔或會面臨被食環署控告風險，夜市變相「攞嚟搞」，「其實重發小販牌好過」。（政府新聞處）

自由度亦是網民覺得未能成事的要素， 「你叉隻腳埋嚟已經要限呢樣限嗰樣」。有人擔憂攤檔會被食環署控告，或被批評有欠環保，夜市變相「攞嚟搞」，「以前有乜咪出乜囉，但會俾食環BAN」、「搞夜市用膠或者紙餐具再俾班環保人士X」；更直指「其實重發小販牌好過」。不過亦有人覺得夜市會影響該區衛生問題，「交通，嘈音，清潔」，同時令人反感。

（連登討論區）