內地女遊港被震撼　力數香港4大優質位　這1點獲網民共鳴：真羡慕

來香港旅遊隨時有意外體會！有內地女就在香港旅遊時被震撼，並在小紅書發文力數香港4大優質特點，包括「路上沒有隨地吐痰的人」等，直指「真羡慕香港的這一點」。

帖文引來內地網民熱議，不少人都對「沒有隨地吐痰的人」深有同感，直言內地隨地吐痰問題的確相對嚴重，「隨地吐痰這點我是真的無語」、「每隔幾分鐘就聽到外面街道路過的行人傳來咳、咳、吐」。



來香港旅遊隨時有意外體會。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「真羡慕香港的這一點」，講述在香港旅遊時遇到的震撼體會，並列出香港4大優質特點，分別是「路上沒有隨地吐痰的人」、「沒有抽遊煙（又稱「火車頭」）的貨色」、「整個街道乾乾淨淨的」、「公共場所說禁煙就禁煙」。

該內地女於小紅書以「真羡慕香港的這一點」，講述在香港旅遊時遇到的震撼體會。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，大部份人都羨慕香港少人隨地吐痰，感嘆內地隨地吐痰問題相對嚴重，「支持罰款吐痰給我狠狠罰，真的狂受不了，那個把痰咳出來的聲音我聽見就瑟瑟發抖，真的太惡心」、「早上每隔幾分鐘就聽到外面街道路過的行人傳來咳、咳、吐 我太難受了」、「隨地吐痰這點我是真的無語」。

帖文引來內地網民熱議，大部份人都羨慕香港少人隨地吐痰。（示意圖／gettyimages）

不過也有網民認為毋須過譽，「偶爾還是會看到一些老人家吐痰的，不過說到遊煙，真的比內地少很多很多」、「吐痰少見，但抽煙還是挺多的」、「罰出來的高素質而已」。