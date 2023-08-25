恐怖！美國少年行山讓路予遊客拍照　意外墮崖致脊椎骨折大難不死

怎想到好心讓路竟會導致身受重傷？美國北達科他州13歲少年維亞特（Wyatt Kauffman）早前參觀亞利桑那州大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）期間，因為讓路予其他拍照的遊客而不憤滑下約100呎深的懸崖，造成身體多處重傷，包括9條脊椎骨骨折、脾臟破裂等。救援隊花了2個小時，才成功將維亞特救回地面，幸好治療過程順利，他目前已出院返家休養。



意外地點為亞利桑那州大峽谷國家公園的光明天使步道（Bright Angel Trail）。（網頁「National Park Service」圖片）

事發於本月8日，維亞特與母親前往美國亞利桑那州大峽谷國家公園大峽谷觀光，沿着光明天使步道（Bright Angel Trail）步行參觀。他與母親在觀景台欣賞風景時，為了讓路給其他遊客拍照，便蹲下身及只以其中一隻手扶住石頭，沒料一時不慎手滑，意外墮下約100呎深的懸崖，身受重傷。

救援隊伍接報後隨即展開緊急搜救，但由於維亞特身處位置於峽谷深處，陡峭地形令直升機無法下降，救援隊需花約2小時才能爬下懸崖，再以繩索將他吊回地面。維亞特獲救後被送往拉斯維加斯（Las Vegas）接受治療，醫院證實他身體多處受傷，包括9條脊椎骨骨折、脾臟破裂、腦震盪、斷手及手指甩臼，幸好經治理後，他未有生命危險。

意外地點光明天使步道（Bright Angel Trail）的路線圖。（網頁「Grand Canyion Conservancy」圖片）

意外發生時，維亞特的父親身在北達科塔州，得知消息後他立即前往拉斯維加斯探望大難不死的兒子。維亞特經治療後，已經於本月12日出院回家，但他仍需長期休養。維亞特的父親表示，十分感謝救援人員的付出，「幸運地，我們載孩子回家時，他是坐在前座，而不是在箱子（棺材）之中」。

（衛報、NY Post）