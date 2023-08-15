不是新冠！這病毒急增、傳染力極強　醫生警告：1人中獎全家高燒

新冠肺炎疫情雖然已過，但流感等病毒仍不容忽視！有台灣醫生於網上發文指出，有1種疾病正有上升趨勢，且傳染力極強，「1人中獎，全家都高燒」，而症狀與新冠肺炎很相似，例如「高燒」、「全身痠痛」等，建議如果有類似症狀卻新冠肺炎快速測試陰性，就要盡快求醫。



新冠肺炎疫情雖然已過，但流感等病毒仍不容忽視。（資料圖片）

台灣耳鼻喉科醫生張弘於Facebook發文提到台灣近日流感個案有上升趨勢，小兒急診爆滿，診所也受壓，而初步估計流感個案數量已追上新冠肺炎，且「傳染力極強，1人中獎，全家都高燒」。

張醫生指出，流感症狀多為「高燒」、「全身痠痛」，與新冠肺炎相似，提醒若出現相關症狀，但新冠肺炎快速測試呈陰性的人，盡快找醫生檢查，「服用克流感藥物，愈早治療、效果愈好！」。

張醫生指出，流感症狀多為「高燒」、「全身痠痛」，與新冠肺炎相似，提醒若出現相關症狀，但新冠肺炎快速測試呈陰性的人，盡快找醫生檢查。（Facebook）

台灣兒科急診醫生謝宗學（Dr. E）也在facebook發文講述兒童感染流感情況，指與新冠肺炎相比，流感高燒時間明顯較長，「新冠肺炎高燒期通常只有2至3 天，流感高燒期可以長達5至7天，即使流感有抗病毒藥物可以治療，也要使用2至3天後療效才會顯著，高燒期才能緩解」。

謝醫生又說，即使沒有演變成重症，感染流感的兒重「倦怠期」也比新冠肺炎長，對兒科急診構成壓力，「尷尬的是這段時間去年底（台灣）接種的流感疫苗效果幾近消失，新一批疫苗要 10/1後才能送達，這段空白時期孩子只能依靠個人衛生防護措施（戴口罩、勤洗手）避免流感病毒入侵」。

謝醫生提醒要注意流感重症危險徵兆，若孩子體溫大於或等於41度，而使用藥物退燒後活力食慾依然很差或呼吸急促，應馬上帶孩子到兒童急診求醫。（資料圖片）

謝醫生另提醒要注意流感重症危險徵兆，若孩子體溫大於或等於41度，而使用藥物退燒後活力食慾依然很差或呼吸急促，應馬上帶孩子到兒童急診求醫，檢查是否演變成流感重症。