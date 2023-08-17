電騙丨陌生來電亂叫阿媽稱出事　網民出動2法寶咁對付：慳返啖氣

電話騙案禁之不絕！有網民近日分享影片，指收到陌生來電稱呼她為「阿媽」，又自稱出事人在警署要求協助。她一聽便發現該來電疑為詐騙電話，未有多花時間回答，反而從廚房取出鐵碗和鑊鏟，蓋着電話不斷狂敲製造震耳巨響，成功「擊退」來電者，自豪表示：「慳返啖氣，效果唔錯。」



有網民指收到陌生來電稱呼她為「阿媽」，又自稱出事人在警署要求協助，她深知來電者為騙徒，決定以廚房內2件「法寶」協助擊退。（fb「沙田之友」圖片）

該網民日前於facebook群組上載短片，指家中的固網電話接到詐騙來電，一接聽便聽到來電者稱呼她為「阿媽」，更自稱「出咗事，而家喺差館（警署）」，要求她關上家中電視以便有安靜環境對話。

樓主深知來電者為騙徒，於是取出廚房的兩樣「法寶」，先將大鐵碗蓋住電話，再以鑊鏟在豌底狂敲，以回音原理向話筒製造極大聲響，務求擊退騙徒。她指最終連1句也毋須回應騙徒，電話便自行「收線」，認為該方法可以「慳返啖氣，效果唔錯」，又稱即使未能杜絕詐騙來電，「起碼自己開心咗先」。

不少網民也笑言樓主的應對方法有創意，大讚「做得好」、「超渡佢」、「我喺車笑咗出聲呀」，亦有人指「而家啲騙子比以前多，多到好似鬼門關大開咁，而且有晒大家資料」，笑言若常用該方法或會影響電話性能，「我驚個電話會壞」，樓主則爆笑回應稱「我驚詐騙集團將我列入黑名單多啲」。