WhatsApp官方短訊？指帳號違例要點擊連結認證　網民3疑點揭詐騙

儘管政府近年多次提醒市民要小心電信騙案，仍有不少人慘「中招」！日前有黃大仙街坊收到疑似為WhatsApp官方所發送的短訊，表示其帳號因涉及違例和安全問題，稍後將會被註銷，要求她點擊訊息內的連結完成認證。

樓主對相關訊息內容感疑惑，故發文詢問網民有否同類經驗。不少人一看就認定是「釣魚訊息」騙案，直指短訊內有3個可疑之處，包括訊息以繁體字混合簡體字寫成、「WhatsApp」打錯成「whastapp」、商用網址域名應為「.com」卻變「.org」，提醒樓主不要點擊連結，更憂內藏病毒等風險。



有市民收到疑似Whatsapp官方發送的短訊，表示其帳號因涉及違例和安全問題，稍後將會被註銷，要求她點擊訊息內的連結完成認證。（FB「黃大仙區友」圖片）

該街坊在Facebook「黃大仙區友」群組發帖，並附上1張疑似為Whatsapp官方發送的短訊截圖，內容顯示「官方檢測到您的賬號存在違例同安全風險，24小時後將永久註銷，且不可解封；為確保賬號安全，請聯繫客服完成以下驗證」，並附有連結點擊「whastapp.org」。樓主指，其Whatsapp帳號一直運作正常，故對此短訊存疑，但同時憂慮帳號有機會被註銷，故問網民有否同樣經驗，以決定是否需要驗證。

從電腦桌面按入whastapp.org，版面是典型釣魚網站，網民直指是詐騙，提醒不要再點擊任何回應。

網民看完所謂「官方訊息」後，直指是騙徒所為，提醒樓主保持警覺，「梗係假啦」、「唔怪得仲有人會被騙」、「唔好按條link啊！！一定會中毒」，更提出短訊內非常可疑的3點，斷定訊息是來自騙徒，「簡體字，呃香港人畀小小專業得唔得」、「你自己串嗰個WhatsApp同佢個網串嗰個都唔同名啦，咁都仲使問」、「WhatsApp網址域名係『.com』，唔係『.org』」。另外，從電腦桌面按入whastapp.org，版面是典型釣魚網站，網民提醒不要再點擊任何回應。

有網民提出短訊內非常可疑的3點，斷定訊息是來自騙徒，提醒樓主保持警覺。（資料圖片）

有留言則認為毋須取笑樓主，「有啲唔太常接觸電話嘅收到真係會驚，我媽有時都會問我使唔使理呢啲訊息，樓主識放上嚟問，好過真係直接Click咗俾人呃」，另有人則建議若真的對帳號安全有懷疑 ，應直接聯絡客服查詢。

另有網民上載曾收到更為離譜的疑似詐騙訊息，內容顯示「因您信貸詐騙，缺席出庭，已通知當地執法部門和司法人員攜帶槍枝，帶隊執行上門強制槍斃」，但訊息同時指出，若能結清全部款項，即可撤銷強制槍決懲罰，因而認為訊息明顯是為騙取款項。

另有網民曾收到更為離譜的騙徒訊息，指他因涉嫌信貸詐騙，兼缺席出庭，將會面臨執法部門人員上門強制槍斃；若能結清全部款項，即可免卻被槍決。（FB「黃大仙區友」圖片）

有網民就提出求助方案，指香港警方設有反詐騙協調中心，以及「防騙易18222」熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務。市民若有疑問，可致電與反詐騙協調中心人員聯絡，熱線亦有提供最新騙案手法資訊及警示，以應對時下流行騙案。

（FB「黃大仙區友」）