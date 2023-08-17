靚女同事深夜求搭順風車　人夫1原因拒絕　網民：老公就要找這種

夫妻相處除了互相信任，給予對方安全感同樣重要。台灣有人妻於討論區發文表示，日前任職主管的老公加班到深夜12時，主動致電報備說有女同事車子拋錨，外面又下大雨，想請他接載，思考3秒後，老公將女同事的請求推給另一位同事，老公解釋「我怕妳罵我！想一想還是不要惹麻煩」。人妻讚揚老公做法，指出很多婚姻外遇都是起初沒帶情感地幫忙，但後來互動頻繁容易產生許多不必要情感。



台灣有人妻於討論區發文表示，日前老公與女同事加班到深夜，女同事稱車子拋錨又下雨，想請其老公接載，老公思考了3秒後拒絕。（《Drive My Car》劇照）

該人妻於Dcard討論區以「正妹女同事，你載嗎？」為題發文指出，向其老公請求接載的女同事她有看過樣貌，形容「白皙還不錯看」。當天老公與該女同事一起加班到深夜12時，老公致電她說「今天那位女同事說她車拋錨又下大雨，問我能不能載她」，人妻沒加主觀意見，只回答道「然後呢？」，老公續說「我思考三秒後，馬上拒絕，推給A同事」，人妻沒說話，老公於是解釋「我怕妳罵我！想一想還是不要惹麻煩」。

人妻表示，常人若遇到帥哥和正妹同事請求接載，相信內心想接載的機率蠻高的，就算非帥哥正妹，只是單純同事，也會覺得順手幫忙沒關係，雖然老公有片刻猶豫，但最後還是拒絕了，她認為「至少還是給他一個鼓掌」。人妻指出，「很多婚姻外遇，都是一開始幫忙覺得沒什麼，但互動甚至幫忙後面產生了許多不必要的情感」。

人妻指出，「很多婚姻外遇，都是一開始幫忙覺得沒什麼，但互動甚至幫忙後面產生了許多不必要的情感」。（《未生》劇照）

帖文引來兩派網民爭論，有人認為人妻控制慾重，「沒吧，純粹你控制慾太重，你老公還要特別打給你跟你說也是很奇怪，拒絕就拒絕還要特別講」、「妳嫁的是兒子不是老公」、「只是怕你罵而不是他不載」。

不過也有網民認為老公做法沒錯，「避嫌其實很重要」、「老公就是要找這種」、「男生要懂得跟其他女生保持距離，才能給另一半更多安全感」、「推給其他人最明智。自己不用麻煩（跑一趟+跟女友吵架）、助攻單身男同事、然後還是有幫上忙，皆大歡喜」。

有網民質疑女同事別有居心，「都出社會了，這女的還不會自己叫車，根本有居心，各位已婚男士多保重」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

甚至有網民質疑女同事別有居心，「都出社會了，這女的還不會自己叫車，根本有居心，各位已婚男士多保重」、「有一種車是黃色的，可以用手機叫，隨時都有，不要在那邊公主病」、「有種東西叫做Uber」。

人妻後來更新帖文指，很多網民誤會她與老公通話時說了句「然後呢？」，令老公害怕不敢載女同事，她強調是老公解決了事件後才致電分享、邀功和立下馬威，「我沒有載別的女人哦，我也不想我老婆給人載」。人妻表示，她有向老公透露於Dcard發了帖文表揚，老公當下非常開心，「他非常雀躍、驕傲的開車」。老公也同意幫忙召車的做法，人妻說「畢竟麻煩我老公已經不是第一次，以往都是拒絕的」。