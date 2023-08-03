揭發老公日日倒晒愛心飯盒唔食　人妻嬲爆：辛苦煮畀佢卻浪費食物

一番心意不被珍惜，「係人都嬲」！有人妻於討論區發文大呻，早前老公開口要求想帶住家飯回公司吃，由於老公不喜歡吃隔夜飯菜，故她每日都會特意煮新鮮飯菜。日前她發現老公明明與同事外出吃飯，卻將空飯盒帶回家，她察覺有異，連續試探老公2天並揭穿說謊，老公解釋近日不想再帶飯，但又不知如何開口，故每天都偷偷倒掉。人妻氣憤道：「真係好嬲，辛辛苦苦煮畀佢，唔想帶一早出聲咪算，做咩要咁樣浪費食物？」



有人妻於討論區發文大呻，老公天天倒掉她辛苦煮的飯盒。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該人妻於香港討論區以「發現老公倒咗我整畀佢嘅飯盒」為題發文表示，她平日都會帶飯上班，老公不喜歡吃隔夜飯菜，故習慣與同事外出吃飯。早前老公開口要求想帶飯，叫她幫忙煮飯盒，故她每日都會特意煮新鮮飯菜。起初老公每日都不會洗飯盒，但近日卻會自行清洗後帶回家，她還以為「老公咁乖，食完會自己順手洗飯盒」。

惟一個人突然「轉死性」，總是有古怪。人妻指出，老公有位同事份屬朋友，她日前看到該同事Instagram限時動態，老公與同事們外出吃飯，「諗住好小事，我有時都會出去同同事（食飯），第二日先食返個飯」，但當晚老公照樣拿了個洗好的飯盒回家，令她察覺有異。

人妻試探問飯盒是否好吃，老公回答「一般，太淡味」，她即時察覺老公沒有吃到飯盒，因盒內有蒸肉餅，「平時佢最鍾意就係蒸肉餅，跟足奶奶咁煮好難淡味」。翌日，人妻再試探問飯盒的麻婆豆腐是否好吃，老公回答好吃，要求下周再煮，人妻內心激動道「又係講大話，明明嗰日就係炒粉絲！」。

人妻無言指，「真係好嘥嘢！知唔知而家買餸幾貴？」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

人妻忍不住當場揭穿老公大話，質問「個飯盒畀咗邊個食」。她當時腦中有很多畫面「係咪畀咗清潔姐姐食？定係畀咗後生靚女同事食，我竟然幫我老公溝女？」。怎料老公認錯道，「對唔住呀，我而家又唔想帶飯，想出街食，我又唔知點開口叫你唔使再整飯盒畀我，所以我每日偷偷地倒咗。我冇畀人食㗎！你煮飯淨係得我可以食，寧願倒咗佢我都冇益人㗎！」。

人妻無言指，「真係好嘥嘢！知唔知而家買餸幾貴？為咗佢一句唔鍾意食隔夜餸，我要特別分開煮畀佢，結果佢每日就係拎返去倒！」，而且還一眼也沒看過就倒。人妻又補充道，「老公話佢覺得倒完個飯盒再拎返嚟畀我洗，佢有少少唔好意思，所以佢倒完自己幫我洗咗個飯盒」，她無奈揶揄「真sweet」。

不少網民都替人妻感不值，認為老公浪費了一番心機，「一個愛心飯盒都呃來呃去，就睇出老公心裏已經沒有愛」、「唔想帶飯直接講咪好，浪費食物」、「咁無衣食都得嘅」、「連望都冇望過係啲咩，真心嬲」、「唔好再煮畀佢食，浪費金錢心機換來一肚氣」、「咁你叫佢以後食自己啦」。

人妻氣憤道：「真係好嬲，辛辛苦苦煮畀佢，唔想帶一早出聲咪算，做咩要咁樣浪費食物？」（《校對女王》劇照）

有網民甚至質疑老公說謊有古怪，「老公再唔食老婆愛心飯盒，明顯變了心，係咪有第二個女人煮嘢畀佢食」、「可能食晏時間同咗個女出去食快餐，咪冇時間食你個飯盒囉，如果無嘢都唔會對住你講大話啦」、「唔信囉，分明請咗人食，食完嗰個人洗返個盒，先畀返佢」。

也有網民認為樓主廚藝不精，老公又不敢說出來，「唔好食，強迫老公食的結果」、「樓主，使唔使檢討一下，你自己嘅廚藝呢？」，另有網民提點樓主應與老公多溝通，「你老公都係唔想hurt你啫，其實，兩公婆應該多啲溝通嘅」、「樓主，會否考慮下搵婚姻輔導，看看能否促進跟丈夫溝通？」。

樓主回覆網民留言指出，「真係好嬲，辛辛苦苦煮畀佢，唔想帶一早出聲咪算，做咩要咁樣浪費食物？」，又浪費金錢，雖然自知「唔係煮得話十分好食」，但「至少未去到要倒掛」，亦寧願老公將飯盒給同事吃，「我都覺得冇咁浪費」。現時老公明言不想帶飯，她「仲開心」，因不用分開煮新鮮飯菜，「煮飯又要洗嘢鬼死咁攰！」。樓主亦提到，老公不太想與她溝通，「返到屋企佢寧願打機，同佢班friend語音打機，都唔想同我傾計」。