人妻驚悉老公長期搵援交妹　想用「以後唔同佢做」還擊　網民咁睇

你能接受另一半去援交嗎？為了孩子繼續維持一段有性無愛的婚姻關係又可不可？



一位結婚11年的人妻網友便在網上社團分享自身經歷，表示近日才發現丈夫原來一直有去找援交妹，但問題是二人已有孩子。她也坦言自己會把孩子放在第一位，卻實在無法繼續接受丈夫，故想以由他繼續援交，卻不再和他進行性行為作還擊，並上網詢問大家意見。

貼文很快引起熱議，還意外引出不少過來人表示：「誰是夫妻無性生活的但還是住在一起？答案是：90%都這樣。」

應否為孩子強忍？變「無性夫妻」又是否好做法？點圖看看原文和網民意見：

+ 18

「結婚近11年，最近發現先生一直去援交，我真的覺得這樣的人對妻子不忠，我個人也覺得很髒。」

「問先生有沒有去，當然是說沒有！有哪個男人會承認的？我覺得真的很難抉擇，放不下孩子是第一、要離婚有難度，難道要我跟老爺奶奶說先生一直援交？我無法接受，依我對他們家的了解，尤其是他爸，一定會說這沒什麼，要我不要在意。」

「想問問這裡有誰是夫妻無性生活的但還是住在一起？我需要答案，好讓自己生存下去。我也跟先生講明，要去可以，就別想兩頭都吃，我不是免費的，我沒必要免費為你發洩你的飢渴！」

【延伸閱讀】異性絕緣男「上援交網搵女伴」 畀錢都冇人吼超絕望 結局更殘酷（點擊放大瀏覽）：

+ 21

貼文吸引大批網民留言：「我就問妳，妳往後餘生都要跟這個渣男過下去嗎？如果你壓抑自己過這種生活，孩子難到會體會不到家長不幸福嗎？別誤導孩子認為婚姻就如妳遭遇這樣的，你不改變永遠只能這樣。你勇敢說出實情才是對妳自己人生負責，孩子的父親終究是要為他做的錯買單，而不是由妳來承擔他繼續去爽。」

「集證據，上法院提離婚訴訟呀！」「忍受不了就離婚吧，長痛不如短痛，因為一定會越來越誇張的，到時候妳家裡可能都有不明衣物會出現。」「小弟跟另一半是無性生活且分房睡，但是婚姻關係還在。她曾外遇過，但我無援交過。為了小孩為了家庭，我只能忍著維持下去。」「夫妻間如果還有感情的話，沒有性生活，為了給小孩子一個完整的家庭，就看你自己怎麼決定，或許忍到小孩長大能夠出社會獨立養活自己的時候，你可以選擇離婚，去做你想要做的事情。」

也有人表示：「那你以後跟他收錢。」「誰是夫妻無性生活的但還是住在一起？答案是：90%都這樣。」「SOD逆轉的劇情嗎？」「你也去援交啊！各玩各的不就好了。」

【延伸閱讀】中國爸爸正「爆買日本女孩」？援交女爭相學中文：給得實在太多了（點圖了解更多）：

+ 17

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】