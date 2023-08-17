哈士奇闖馬路致車禍！被抓去「落口供」　主人盤問眼神閃躲勁爆笑

面對頑皮毛孩，毛爸媽真是「心血少啲都搞唔掂」！台灣有雪橇（哈士奇）因為個性愛玩終於闖禍，牠某天趁着主人不為意，竟亂跑衝出馬路，路上的車輛躲避不及繼而相撞，主人其後只好地帶着牠前往警局「落口供」，無奈表示「有時候真的想把她安樂死」。事後網民都笑言牠應該是全球首隻留有案底的哈士奇，「是不是要把當事人改成當事狗」；亦有人好心提醒飼主應該時刻照看好自家毛孩，避免牠們「闖禍」，傷及他人。



台灣有哈士奇某天趁主人不為意，竟亂跑衝出馬路，以致路上車輛躲避不及而相撞，幸好沒有造成人命傷亡，主人其後無奈帶着牠前往警局「落口供」。（IG＠illillillillillili）

有狗主於社交平台發布短片，顯示一張由台北宜蘭縣警察局開立的「道路交通事故」表單，而當中離奇之處在於當事人一欄竟寫上「哈士奇」，背後則有女生憤怒地質問片中哈士奇，「你今天幹了什麼好事？」，「你今天偷跑！」，而眼前哈士奇似乎知道自己做錯事，一直默默聽着主人怒罵，更不敢直視主人。

這名「肇事者」哈士奇名叫Yuma，其主人透露事發於本月2日，因為忙於為店舖準備拜神事宜，加上大門需要打開，沒為意Yuma竟然趁這段時間掙脫綁帶，跑出去「搗亂」。碰巧因為牠胡亂奔跑導致路過的2架車輛相撞，其後發現牠闖禍後，只好帶着牠前往警局「落口供」，故出現這張離奇表單。

她補充，幸好是次車禍只涉及車輛損壞，沒有造成任何傷亡，同時有積極協助警方調查以及聯繫賠償等等，幸獲涉事兩位車主諒解；但對於闖禍毛孩，她則氣到不行，苦言「有時候真的想把她安樂死」。

網民對如此離奇事件都難忍笑意，指「全世界第一隻留案底的哈士奇」、「是不是要把當事人改成當事狗」、「想看筆錄內容，牠說了什麼」、「二哈的闖禍日常，主子要習慣」、「狗狗也知道闖大禍」、「真的會被牠的表情笑（死）」；有人則建議樓主應要給予懲罰，「每餐飼料減3顆做懲罰」、「以後不可以偷跑喔！」。

惟有留言覺得是次沒有造成人命傷亡是僥倖，同時提醒其他主人若然知道自家毛孩比較頑皮，或是力氣身型比較大的犬隻，應該時刻照看好對方，避免產生意外時後悔莫及。

（綜合）