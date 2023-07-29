狗BB屋企亂咁屙！主人拎棍扮「教訓」　狗媽咬棍極力阻止獲讚聰明

萬物皆有靈！日前有社交平台分享1條有趣短片，有小狗疑於家中隨處小便，被主人發現後難免受責備，不過小狗未有知錯，反而想逃離現場，主人無奈下只好拿起木棍，裝作要對牠進行「體罰」。此時疑似是狗媽媽突然站起來，用身軀遮擋，甚至用口落力咬住木棍，使主人無法懲罰小狗。奮力護子的片段惹來網民激讚「偉大的媽媽」，亦感歎愛是無分物種「有時候動物比人更有母愛」。



日前有社交平台分享有趣短片，有小狗疑於家中隨處小便，主人發現後責備時竟想逃離現場，主人無奈只好拿起木棍裝作「體罰」，狗媽媽突然站起來，落力咬住木棍護子舉動獲讚偉大。（網上影片截圖）

有Facebook專頁發布1條長約36秒短片，有2隻小狗前方有灘黃色液體，相信是牠們的小便，而主人則生氣指着那些液體，希望能知道誰是「兇手」，盼小狗「知錯能改」，下次不要再犯。不料其中一隻竟想逃離現場，被主人抓回後仍試圖逃走，主人無奈下只好拿起木棍，裝作要進行「體罰」以給教訓。此時一直在旁的大狗、相信為2隻小狗的媽媽突然站起來，用身軀擋住主人，其後更用口咬住木棍，希望能保護孩子，免受傷害，主人亦無奈未能好好「教育」小狗。

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對於大狗如此盡力保護小狗，不少網民都深受感動，「偉大的媽媽」、「好聰明」、「媽媽的愛永遠是無條件的」、「有時候動物比人更有母愛」；亦有人盼主人再次給牠們機會，「不要打這麼可愛的小狗啦」。

翻查資料，片中主人是內地博主，家裏養了數隻拉布拉多，其中一隻名為「老四」的犬隻育有數名孩子。類似片中「闖禍」事件亦非首次發生，「老四」有孩子曾將家中電線咬斷，當主人拿着毀損的電線問罪，並手持拖鞋準備教訓牠時，「老四」將孩子摟在懷中，伸出前腳護住愛子。另一次小狗把主人拖鞋咬爛，「老四」還是護着孩子，深怕主人會傷牠分毫，其後更將罪責轉移到另一隻狗身上，名副其實是名慈母！

（綜合）