頑弟以手扮槍射擊　大牛認錯人發狂怒襲　9歲姐慘遭牛角狂插重傷

就算是平日性情溫馴的動物，也不應挑釁。印度日前發生一宗「狂牛襲擊女童」意外，1名9歲女童和母親及弟弟一同走在街上，在經過牛群時，弟弟伸手扮槍對準牛隻，嘴裏發出射擊聲音。其中1隻大牛似是不堪其擾，轉身用牛角施襲，結果卻是走在前方的姐姐受罪，被牛角頂起再重摔，之後更被大牛多次折磨，受了重傷。



印度1名9歲女童日前被牛攻擊，重傷入院。（Twitter影片截圖）

綜合印度媒體報道，事發於8月9日下午3點20分左右，印度清奈（Chennai）9歲女童阿伊莎（J. Ayisha），和母親巴努（Ashrin Banu）及5歲弟弟一起在阿魯巴卡姆（Arumbakkam）一條窄巷中遇上8隻牛在街上漫步。牛隻兩兩一組，中間有繩索牽引。阿伊莎走到其中一組大小牛身旁時，意外發生，大牛轉身用牛角狠插阿伊莎，並將她頂高摔到地上，然後用牛頭及前肢持續輾壓。

事發影片曝光：

+ 3

從網上流傳的監控影片可見， 3人當時靠着牆邊走，母親巴努牽着弟弟，而阿伊莎背着書包走前一個身位，其間弟弟一直伸直手臂假裝槍枝，對準牛隻發出「Biu、Biu、Biu」的射擊聲。大牛突然不耐轉身，用牛角猛地頂向位置較近的阿伊莎，3人即時驚叫。阿伊莎被牛角舉高後再重摔地上，發出撕心裂肺的慘叫，大牛即低頭上前繼續用牛角攻擊。

母親巴努撿起地上石塊投擲驅趕大牛，但牠絲毫不受影響，繼續輾壓阿伊莎。這時，後方又有另外2隻牛緩緩從後而至，巴努連忙拉着弟弟躲到一旁，但仍不斷向施襲的大牛丟石頭。

附近民眾聽到聲響，舉着木板、石頭等衝向大牛，大牛閃躲時踩中了阿伊莎數腳，但她已虛弱得無法閃躲。1名男子趁大牛退開時，一把拉過地上的阿伊莎往後退，但大牛轉身用牛角頂向男子，嚇得男子鬆開阿伊莎，然後大牛對着癱倒地上的阿伊莎再度襲擊。之後，1名勇猛的伯伯手持木棍從後而出，對着大牛一通暴打，甚至連木棍都打斷了，終於將片中出現的4隻牛通通趕走。女童獲救後，在眾人攙扶下掙扎着站起。

身受重傷的阿伊莎被送往醫院，萬幸的是保住了性命。阿魯巴卡姆警方表示，事發當日收到女童母親報案，事發當晚已經成功圍捕牛隻並將牠們送往佩拉姆布爾的獸醫棚，至於狂牛的26歲主人維奇（S. Vicky）目前已因「疏忽行為危害公眾生命」罪被捕，及被處以2,000盧比罰款（約188港元）。

（綜合）