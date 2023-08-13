恐怖！3歲男童街上玩滑板車　遭疑超速客貨車輾斃　32歲司機候查

安全駕駛應是司機首要任務。馬來西亞1名3歲男童在屋外踩滑板，當他走到街角十字路口時，1輛客貨車懷疑超速駛入，將男童撞倒輾斃，現場留下大片血迹。警方已就事故展開調查，如涉案司機「危機駕駛導致他人死亡」罪名成立，將被罰款2萬至5萬令吉（約3.4萬至8.5萬港幣），及監禁5至10年。



馬來西亞1名3歲男童玩滑板車時，遭疑超速客貨車輾斃。意外發生後，現場遺留下滑板車及大灘血迹。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於4日傍晚6點30分左右，馬來西亞新山市豪華住宅小區Eco Spring中，1名3歲男童在獨棟屋前玩滑板車，並走到街道接近入口處的十字路段。此時1輪黑色豐田客貨車快速轉入街道，直接撞向男童。有指男童於車禍前曾做出閃躲動作，但走避不及，客貨車高速將其撞倒並輾過。

32歲客貨車司機並未受傷，他下車查看男童傷勢，遺憾的是男童當場死亡。車禍過後，數名民眾即時上前查看，現場傳出尖叫及嚎哭聲。從民眾拍下並流傳到網上的照片可見，有人嘗試扶起男童，而現場遺留下大攤血迹。至於日前被民眾上傳到Facebook上的相關影片已被刪除。

從民眾拍下並上傳到網上的照片可見，有人嘗試扶起男童。（網上圖片）

新山南警察局助理局長士拉末（Raub Selamat）表示，警方已接獲事故相關報告，並展開調查，目前正根據當地法律「1987年道路交通法第41（1）條 危機駕駛導致他人死亡」調查涉案司機，司機如罪成，可被罰款2萬至5萬令吉（約3.4萬至8.5萬港幣），及監禁5至10年。

（綜合）