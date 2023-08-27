港媽落訂$500欲影孕照　3年來狂爽約　攝影師：小朋友入埋幼稚園

一間店舖願意為顧客保留預訂3年，已算很寬容大量了吧。有影樓攝影師於網上發文公審「西客」行為，指出有名港媽3年前下訂500元欲拍攝孕婦照，惟因早產改期，沒料到港媽隨後再2度改期，每次都是約定時間前一天或當天才改時間，「改到連小朋友入埋幼稚園」，以及影樓轉了老闆和搬遷。近日該港媽欲再預約拍照，攝影師拒絕再給予機會，遭港媽斥責「你哋做生意眼光咁短淺」，又揚言要「賣廣告」宣傳影樓的差劣服務態度。



有影樓攝影師於網上發文公審「西客」行為，指出有名港媽3年前下訂500元欲拍攝孕婦照，惟因早產改期，沒料到港媽隨後再2度改期，每次都是約定時間前一天或當天才改時間。（《Baby復仇記》劇照）

該攝影師投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」表示，3年前有名港媽下訂500元預約拍攝孕婦照，隨後因早產需更改拍攝時間，沒料到卻由「小朋友百日改到一歲，由一歲改到兩歲，改到連小朋友入埋幼稚園，但都無一次嚟」。最過分是，該港媽每次都在約定時間前一天或當天才改時間，3年來改了3次，影樓更已搬遷，近日該港媽卻突然聯絡，欲使用3年前下的預訂。

攝影師向港媽傳訊息指出，事隔3年，影樓老闆及地址已轉，「那個訂應該在你bb出生後一年內用，我想我們都不能給你了，不好意思」，港媽錯愕地「吓？」，然後批評「你哋做生意眼光咁短淺，收五百蚊訂就夠？可能你俾我影，最後埋單幾千呢！算罷啦」。

近日該港媽欲再預約拍照，攝影師拒絕再給予機會，遭港媽斥責「你哋做生意眼光咁短淺」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

攝影師心平氣和地解釋，過去3年也有向老闆請示港媽的特別個案，「你嗰$500訂一直幫你hold住，但每一年都話嚟影，我相信無一間做生意嘅公司幫個客hold個訂3年」。攝影師續說，即使港媽多次爽約，「我哋同樣推咗工佢，留時間畀你，雖然話你幾千蚊埋單，但如果再冒一個你放飛機嘅風險，呢種生意我哋接唔起」。

港媽發侮氣說，「算罷啦！五百蚊啫！」，攝影師回答「知道就好」，港媽諷刺道「係，知道你哋公司的服務態度。放心，我會幫你哋賣廣告」，攝影師不怕威脅指「你絕對可以，落訂3年，放咁多次飛機，我哋都包容，謝謝你幫我哋賣廣告，希望你明白或者理解咩叫撻訂」。攝影師於投稿文章指出，每次保留顧客的預約時段都有成本，反諷「不過都好謝你（港媽）幫我哋賣廣告」。

攝影師指出，「我相信無一間做生意嘅公司幫個客hold個訂3年」。（《金氏漂流記》劇照）

網民留言批評港媽，「點解啲人可以咁唔知醜嘅，真心佩服，咁厚面皮！呢位媽咪真係要捉佢阿媽重新考牌，搞到個女咁出色」、「呢一個，係遊走西客與考牌之間嘅小品故事」、「時間就係金錢，點解呢啲人會當影樓無損失」、「估佢一直未修好身，嫌自己唔靚唔敢影」。

有網民揶揄，「其實佢應該想留到人生最後一刻，放喺車頭嗰時先用，500蚊hold你幾十年，正呀」、「留返出殯嗰日先幫佢影，咁就冇得改期」、「個訂係畀阿仔大個影結婚相㗎」、「個plan原本係影孕婦相，好明顯係留返畀個新抱大肚時影啦！」。