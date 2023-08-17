正能量！垃圾飛出車清潔工幫掃　Tesla車主開尾箱送「大禮」獲讚

大家互相幫個小忙就能帶出滿滿正能量！河南有Tesla車主上載影片，指日前在車內貼顯示器鋼化膜時，膠紙不慎從車窗飛出，有清潔工經過幫忙掃走。要別人幫忙清垃圾，車主即感到不好意思，遂將存放在車尾箱的100多個空膠水樽送給清潔工，對方高興得大讚他「人真好」。網民大讚事件暖心，雙方都是懂感恩的人，雖有人質疑事件太巧合，但卻被一些Tesla車主以一點反駁。



Tesla車主當時在車上貼保護膜，膠紙飛出車窗外，有清潔工代為掃走垃圾。（微博影片截圖）

內媒報道，河南鄭州有Tesla車主上傳影片，指日前為車內顯示器貼鋼化膜，貼紙甩手從車窗飛出去，剛好有名清潔工行過，順手掃走他的那張膠紙。車主感到自己像丟了垃圾出車外，還要清潔工幫他掃垃圾，「感覺不好意思」。

車主下車打開車尾箱，將存放多時的膠水樽送給對方，全部都是喝光待丟，儲了2、3個月，「差不多應該100多個」，連車尾箱的草帽和扇子都當禮物送出去。清潔工收到空水樽時很高興，大讚他「人真好」。

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事件令網民看得窩心，「兩人都有愛心」、「讓社會充滿正能量」、「懂分享有愛心會感恩的人發財」、「你是碰到知道感恩的人」。有車主指自己一樣有在車尾箱儲物的習慣，「讓我看看還有跟我一樣後備箱攢空瓶子」，更有人習慣放快遞紙箱。

有留言質疑事件太巧合，認為是「擺拍」。不過有部份Tesla車主指，車輛的天幕會導致夏天時車廂內很曬，故車主尾箱內的兩件物品可以證明他至少是車主本人，「草帽和扇子，特斯拉的標配，一點不假」、「草帽和扇子一出，就確定真的不是擺拍了」。

（微博）