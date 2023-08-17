好人好事｜七旬婆婆求助盼裝新沖涼椅　銀杏館義工唔收錢幫手獲讚

香港人有愛！七旬的容婆婆（化名）早前憂心忡忡地到社企「銀杏館」旗下的「蘇屋社會服務中心」求助，表示與年老母親相依為命，而家中廁所的長者沐浴椅已殘舊得生鏽，擔心使用時或生意外，故希望有好心人協助幫忙更換沐浴椅。熱心的男義工阿偉知悉事件後，隨即上門為婆婆安裝新的沐浴椅，「銀杏館」於facebook專頁表揚阿偉的善舉，引來網民大讚「心哋善良的人真是有福」、「好心一定有好報」。



「銀杏館」義工阿偉為七旬婆婆及其相依為命的母親更換新沐浴椅。（facebook專頁「銀杏館」圖片）

銀杏館於facebook專頁發文表示，七旬的容婆婆（化名）早前到旗下的「蘇屋社會服務中心」求助，問職員能否幫忙安裝廁所長者沐浴椅，表示：「我同年老母親相依為命，佢張舊沖涼椅已經生晒鏽，我怕有危險出意外，可以搵人嚟幫手維修嗎？」

銀杏館指，一向熱心的義工阿偉知悉事件後，本着助人為樂的精神上門協助容婆婆。阿偉先拆走嵌在牆上的舊沐浴椅，再將新買的椅子裝嵌到牆上，步驟看似簡單，但實質不容易，足足花了近1小時才完成。

銀杏館形容，「阿偉汗流浹背，不過無私的付出既舒解了婆婆鬱結，同時也讓她重拾久違的歡顏」，讚揚阿偉「無私付出」，在酷熱天氣下，不收分毫專程上門為弱勢社群維修家居，「豈能不為你拍掌鼓勵」。

網民紛紛留言讚揚，「感謝善心人」、「施比受更為有福！」、「好人一生平安」，甚至有善心人表示願意做義工幫忙，「其實我都識裝呢款沖涼椅，如果有需要的話我都可以幫手」。