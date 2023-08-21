結婚2年丈夫性慾轉強　每晚要「愛愛」　妻性慾低呻吃不消感崩潰

正常夫妻不時「做愛做的事」，但有時其中一方苛求太多，就會令到另一半感到困擾。台灣1名人妻正面此類難題，她因工作壓力沉重，下班後只想休息，但丈夫的性慾愈來愈強，由至少每個假日早上1次，變成每晚都需要，令她完全吃不消，而一旦拒絕，丈夫懷疑即她上班偷情，令她感到崩潰。性健康管理中心主任提醒，夫婦應該透過聊天分享感受舒緩壓力，藉此提升性生活質素。



台灣有夫婦結婚2年多，丈夫的性慾愈來愈強，每晚都要「愛愛」，令妻子吃不消。（Getty Images）

嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任在官網專欄分享則個案，指出1名32歲女子形容自己「性慾低下」，最不喜歡做愛，有時更會出現性冷淡和性嫌惡，她不時向童主任抱怨，「我老公的性慾太強，在我們剛開始交往的時候我就知道，但是當時不以為意，還以為這是愛我、在乎我的表現，但真正交往後我才知道他果真需求這麼大」。

面對丈夫龐大性需求，人妻感到崩潰。（Getty Images）

他們人結婚2年多，其丈夫「剛開始幾乎天天都要」，但人妻的工作量愈來愈多，下班後感身心疲勞，只想休息，「希望他可以次數不要那麼多，但他說至少每個假日的早上他都一定要愛一下」，人妻認為假日是她唯一可以放鬆的日子，但辜負丈夫需求，「心裡難免覺得對不起他」，但人妻自覺像洩慾工具，繼而變成壓力，「到最後覺得他就是為了要愛愛.，甚至感覺不到他的真愛」。

更令人妻感到不滿的是丈夫最近發春，每晚只要一上床，總是要磨蹭她，直到她答應可以「愛愛」才要睡，人妻形容「睡覺變成折磨，真的很討厭這樣，也跟他溝通過」，但丈夫總是說「沒辦法…克制不了」，但只要她稍微拒絕或是不想「愛愛」，丈夫就會覺得她很奇怪，甚至懷疑她是否在辦公室有其他男人，人妻慨嘆「天啊，我只是想休息一下…不想天天做！」

嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任建議，夫妻應先溝通減壓，藉此提升性生活質素。（嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任官網圖片）

童主任指出，女性總是會害怕2人的關係到最後只能靠「性」來維持，生活中有其他事情要做，女性不想因為性生活太過頻繁，讓生活過得沒品質，抑或將做愛當成敷衍和義務，長此以往，女性就會產生性慾低下及性嫌惡問題，她建議若要改善夫妻間的性協調或提升性生活質素，應該要先從生活開始做起，雙方透過聊天，分享生活上的焦慮等感受，舒緩彼此壓力，才能提升性生活質素。

（嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任官網專欄）