老公要求開放性關係！性慾強不滿足：每次都讓步　人妻公審反被寸

伴侶間實行「開放式關係」真的不會影響感情嗎？近日台灣有人妻發文，指性需求大的丈夫提出想嘗試「開放式關係」，他舉出友人例子，說服她理解性和愛本來就是可以分開，言論不禁讓她直斥惡心，更質疑他婚前「乖乖的樣子難道都是裝出來的嗎？」。帖文惹來網民討論，有人認為丈夫只是禮貌詢問意見，希望理性討論，樓主毋須如此動怒；亦有人撐樓主，認為有這種想法的人根本是為了之後出軌找理由。



人妻指需求大的丈夫覺得和她在性事方面未能配合，所以提出「開放式關係」。（《夫妻的世界》劇照）

人妻在Dcard討論區以「老公問我能不能開放性關係」為題發帖，指和丈夫結婚快一年，最近卻和他出現分歧，事緣她看到網上一篇文章，有位人夫指老婆在性事上未能滿足他，亦不讓他去買春。樓主分享給丈夫，問他有何看法，不料對方回覆「男生沒有什麼錯啊，這是人之常情」，她錯愕得和丈夫爭論。

樓主詢問丈夫是否有和其他女生發生關係的想法，丈夫表示確實有這想法，但他並沒有實行，樓主稱「這是肉體出軌耶」。對方續說，性跟愛本來就是可以分離開，跟其他人發生關係只是解決性需要，但內心仍然愛着她。

由於樓主與丈夫已有段時間沒有行房，便趁機追問他，對方說「其實一直蠻想跟妳聊，我知道你性慾不強，但是因為我有需求，每次都是我在讓步配合，久了也會壓抑很不舒服」。他補充有朋友和女友是開放式關係，允許伴侶跟別人發生關係，只是說好不能有額外感情。

樓主生氣質問「你是在跟我討論能不能開放式關係？」，再回覆「我不可能答應」，對丈夫想法感惡心，兩人便開始冷戰。丈夫不懂樓主為何要生氣，樓主則澄清沒有覺得實行開放式關係的人不好，只是很難接受每天睡在旁邊的人有這種想法，「以前乖乖的樣子難道都是裝出來的嗎？」，不解「真的有人婚姻是這樣子的關係嗎？」。

樓主澄清沒有覺得實行開放式關係的人不好，如情侶採用這種模式也情有可原，因為沒有已婚人士的束縛，只是很難接受每天睡在旁邊的人有這種想法。（《Guilty這個戀愛有罪嗎》劇照）

對於男方提出開放式關係，網民認為丈夫是想理性討論，並沒有真的出軌，樓主有點小題大做，「往好處想，雖然有這些想法但他沒有去做，感覺應該蠻尊重你」、「不配合你老公的性需求，又不讓他去外面找，跟妳結婚就活該當和尚嗎？」、「你老公很理性在跟你討論這件事，你的說法讓我覺得你也很惡心」；有人則建議「沒有共識的話，分開也是一種選擇」。

部份人認同婚姻就是要溝通和攜手共進，不解樓主丈夫為什麼會有這麼過分的想法，「重點是要跟妳多溝通，怎麼會是往外發展」、「就算他沒有真的做，我也會覺得很可怕，因為不知道會不會哪天偷偷去做」、「完全不尊重自己的另一半」、「感覺是找理由合理化自己行為」。