為冧女去到幾盡？男子送女友登機　1浪漫舉動觸犯法例　可判監2年

為了氹女友開心可以去到幾盡？新加坡有名中年漢，特登花大錢買多1張機票給自己，只為了進入樟宜機場的過境禁區，為的是要送女友登機，他完成這項冧女浪漫舉動後便離開，由於他沒有登上飛機及任何離開新加坡的意圖，結果觸犯了當地的《基礎設施保護法》，中年漢其後被逮捕。而根據該法令，他可被處罰款2萬新加坡元（約11.5萬港元），最嚴重更可被監禁2年，想不到為了一時浪漫，卻付上如此高昂代價。而最令人傻眼的是，他不是第1個這樣做，原來已是今年的第16人。



55歲男子在12日，為了送女友機登機，特意買機票進入樟宜機場的過境禁區，其後因他沒有登機離境而被捕。（《原諒他77次》劇照）

綜合外媒報道，根據新加坡警察部隊本月15日發出的公告，當地1名55歲男子在12日，為了送女友機登機，特意替自己買機票，並進入樟宜機場的過境禁區。

由於他這樣做只是為了氹女友，他並沒有登上飛機及離開新加坡，因此觸犯了《基礎設施保護法》，男子其後被警方逮捕。

新加坡樟宜機場過境區屬於保護區，涉事男子無意出境卻買機票進入機場過境禁區，因而觸犯了相關法例。（網上圖片）

警方表示，機場出境管制區為禁區，乘客持登機證進入出境管制區，應為出發前往另一地區。如有人無意圖出國卻進入出境管制區，則違反基礎設施保護法（Infrastructure Protection Act），而樟宜機場過境區屬於保護區，涉事男子無意出境卻買機票進入機場過境禁區，因而觸犯了相關法例。

警方亦強調，違例者將被檢控，最高可被判罰款2萬新加坡元（約11萬港元）或監禁2年，也可能兩者兼施。警方指截至8月，涉事男子已是今年第16人因濫用登機證被捕。新加坡於2017年10月通過基礎設施保護法令，取代原有的保護區與保護地法令。