拍拖4年體重一直遭嫌棄　80公斤胖女突收分手簡訊　男友呻壓力大

外型理應無阻真愛，但世上有不少人是「外貌協會」。台灣一名曾經重達80公斤的女子在網上訴苦，曾和一名高材生拍拖4年半，其間等對方讀書和當兵，本以為可以同居，但最終敵不過體重問題，對方更指「心裡知道等妳瘦下來的那天不會到來，卻還是一直期待着，不斷欺騙着自己」、「出去外面，我不想被認出來…讓我覺得很有壓力」，加上有一位實習女同事很常找他聊天，所以決定提出分手，但兩人的關係前後糾纏了8年，最終男方見到她在網上投稿，認為自己被公審，下定決心分手。網民紛紛批評男方「渣男無誤」、「一旦不愛了什麼都能是理由」。



男方當日提及「心裡知道等妳瘦下來的那天不會到來，卻還是一直期待着，不斷欺騙着自己」，其父母甚至一直逼迫他相親。（facebook群組「匿名2公社」圖片）

樓主連同當日分手截圖，以匿名形式一併投稿至facebook群組「匿名2公社」，表示自己性格外向，卻和一名內向高材生交往4年半，對方曾經考上研究所，但自覺讀不下去打算休學，當時正在讀大一的樓主覺得「研究所好不容易考到的，自告奮勇的搬去了異地陪他，順便找了工作，學校也休學不讀了，本來就不是很喜歡讀書」，其間男友讀書和當兵。

由於知道男友家人不喜歡身型肥胖的女生，所以樓主試過透過中藥減肥，她身高1.53米，體重由80公斤大減至65公斤，等了男友4年，以為終於可以同居，到了2019年底，有一日收到對方長篇大論的分手通知，截圖可見，男方提及「心裡知道等妳瘦下來的那天不會到來，卻還是一直期待着，不斷欺騙着自己」、「出去外面，我不想被認出來…沒辦法光明正大的感覺…讓我覺得很有壓力」，其父母甚至一直逼迫他相親，男方反問她「我們這樣的相處，你真的覺得快樂嗎？」，男方最後致歉，認為雙方分開後，樓主「能找到一個不會對你身材有意見的人」。

男友希望樓主「能找到一個不會對你身材有意見的人」。（facebook群組「匿名2公社」圖片）

加上有一名實習女同事很常找男方聊天，「但是他不敢讓我（樓主）知道，怕我會生氣，男人嘛，都喜歡18歲的」，所以當時男方和樓主分手。

但到了2020年，樓主結交新男友，舊愛「當時崩潰希望我（樓主）回去他身邊，後來那一任分手之後，我們又聯繫上了，但是卻沒有復合」，雙方關係「剪不斷、理還亂」，總共糾纏8年，樓主嘗試再減肥，即使繳交學費找教練瘦身，但「自己後面四年也不爭氣沒瘦成功」，體重升至70公斤左右，讓男方等了一年半，但她都沒瘦下來，「後面糾纏了4年也是真的捨不得彼此，其間封鎖過對方又再聯絡」。

雙方糾纏8年，最終男方見到胖女在網上的投稿，認為自己被公審，下定決心分手。（《老表，你好hea！》電視截圖）

樓主「原定本年6月的時候下定決心要離開，最後還是沒有離開」，日前投稿希望尋求意見，但男方發現帖文，認為「被當作是被公審」，因而決心離開，樓主慨嘆「其實他除了嫌棄我體重以外，他是很老實的一個人（沒辦法說謊），外出旅遊也都很配合對方」，交往期間都很快樂，對方不至於是渣男，只是雙方並非彼此「走到最後的那個人」，寄寓雙方未能「好聚好散，但願彼此能真的放下」、「願各位都可以找到適合的另一半，畢竟人生沒有那麼多個8年可以耗」。

帖文引來不少網民討論，紛紛批評男方「渣男無誤」、「一旦不愛了什麼都能是理由」、「不愛了，什麼都是藉口」、「若是認識時就接受妳肉肉的，那這就是爛理由及藉口！分開當然是好事，避免未來要面對他的親友那更慘」。

（facebook群組「匿名2公社」）