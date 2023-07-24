照騙！胖女過分修圖　與男網友見面後換泳衣即遭拋棄　後續超勵志

【照片／修圖／p圖】今時今日科技發達，修圖後的效果與真人可以毫不相干，是為「照騙」。台灣1名早年身材肥胖的女子，由於「對自己很沒自信總是修圖修很大」，隨後認識到1名男網友，相約去墾丁玩一天，台女出發前已經坦白自己體型很胖，但對方反而表示「喜歡肉肉的女生」。豈料見面後男網友明顯對她失去興趣，但照樣駕車接載她到墾丁，當台女換完比基尼後男網友卻失蹤，等了約1小時，其間發現已經無法致電聯絡對方，男網友更封鎖了她的instagram。台女慘被拋棄後，唯有獨自看海，隨後頓悟決心「發奮圖強」瘋狂健身，練回有線條的身材。其他網民紛紛留言表示這是勵志故事，「那些沒能打倒你的，使得你變得更加堅強，繼續保持，一定能遇到對的他！」



樓主因為受過情傷而變胖，後來也因被男網友棄下而立即健身，終重拾身型。（《瘦身男女》電影截圖）

樓主在「Zuvio討論區」交代事件，自言「臉是漂亮的」，但「因為之前感情受傷後自暴自棄」，所以「當時的我還是一個肉肉女孩，對自己很沒自信總是修圖修很大」、「身材修太多」，隨後她認識1名男網友，2人相約前往墾丁玩一日，「出發前我就有跟他說過我胖胖的不喜歡要先說喔，而他說他喜歡肉肉的女生」。

但當兩人見面後，樓主登上男網友的汽車，「就覺得很尷尬，他完全沒有想要聊天的意思」，對方應對敷衍，但仍然載她到南灣。當樓主換完比基尼後等了約半小時，以為男網友在廁所便解，但「打給他也不接，再過半小時後我發現我不能打給他了」，男網友甚至封鎖了她的instagram，樓主獨自看海看到下午，最後坐車回家。

樓主遭男網友拋棄後瘋狂健身，回復好身材。（《瘦身男女》電影截圖）

經歷此事後，樓主瘋狂健身，「現在也有個前凸後翹的好身材啦」，並奉勸女生「還是不要修圖修太大，也要對自己有自信一點」。

帖文引來網民討論，紛紛表示「有圖才有真相」，更有人指「修圖只要不是太離譜，一般人見都見了，不太會丟包」、「言歸正傳，那些沒能打倒你的，使得你變得更加堅強 繼續保持，一定能遇到對的他！」

（Zuvio討論區）