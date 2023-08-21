深圳搭巴士用濕紙巾秒觸發警報　原因係咁　港女震驚：落車仲響緊

打算北上旅遊工幹的港人要注意！有港女於網上發文分享在深圳乘巴士的奇特經歷，指出日前上車後拿出涼感濕紙巾抹身，沒料到觸發警報，經司機提醒才得知因濕紙巾含有酒精，不能在車上使用。而事實上，在內地乘坐公共交通工具有多樣攜帶物品規範，除含酒精產品外，亦不得攜帶易燃、易爆、有毒等危險物品。



有港女於網上發文分享在深圳乘巴士的尷尬經歷，指出日前上車後拿出涼感濕紙巾抹身，沒料到觸發警報。（facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片）

該港女於facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文指出，她在深圳乘巴士已有超過10年經驗，日前在福田區赤尾乘巴士去上沙，因雨天沒帶雨傘，她上車後拿出涼感濕紙巾抹身，怎料警報響了起來。

港女表示，當時車上只有3名乘客，司機忽然大聲詢問「誰用酒精？」。港女有點驚愕，發呆般回答「可能是我的濕紙巾」，司機馬上指出在車上並不能用濕紙巾。

港女以自身經歷提醒欲到深圳遊玩的港人，乘巴士時要注意勿使用含酒精的產品，笑言「真心的煩，警報響到我落車都仲響緊」，又自嘲「真係好失禮囉」、「從未試過咁瘀」。

港女指出，「警報響到我落車都仲響緊」。（facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片）

不少網民都留言表示長知識，詫異原來在內地乘交通工具不能使用含酒精產品，沒想到警報器如此靈敏，「估唔到會咁大件事嘅」、「個警報好敏感喎」、「咁樣都感應到好犀利」、「今次真係大『香』里出城了」、「冇你呢件事，我哋都唔知會有咁嘅事，辛苦晒」、「唔講唔知，謝謝分享」、「多謝分享，大家都有得益，知哪些在公交不能用」。

有網民指出，「國內所有公共交通工具，係嚴禁攜帶或使用噴灑含酒精成份消毒用品的」、「因為之前試過有人落酒精燒巴士而燒死人，可能就加咗呢個感應器」、「地鐵之前都發生過意外，所以入閘前都好嚴格過機才可入」、「在廣州地鐵站過行李檢查時，被抓到袋內有消毒酒精，沒收了，無怨配合」。

港女以自身經歷提醒欲到深圳遊玩的港人，乘巴士時要注意勿使用含酒精的產品。（facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片）

根據網上資料，在內地乘坐公交車嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒等危險物品及管製刀具乘車，亦不得攜帶牧畜、污髒物品及有礙乘客安全和健康的物品，危險品包括酒精、松節油、油漆、白酒、鞭炮、煙花、煤氣罐、氧氣瓶、打火機、髮膠等。

乘搭內地地鐵有類似規範，根據《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》，限制隨身攜帶的物品中，酒類飲品要包裝密封完好、標誌清晰，且酒精濃度介乎24%至70%範圍內，累計攜帶量不得超過3000毫升。酒精濃度大於70%屬易燃易爆物品，禁止托運和隨身攜帶。