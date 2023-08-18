慘！內地男來港做地盤工　月入$6萬盡訴辛酸：掙再多錢也沒有快樂

【香港地盤工／工資】近年有地盤工人1句「係窮呀！」，道盡了打工仔辛酸，但即使人工高也未必快樂？有29歲內地男於抖音上載影片訴說在香港做地盤工辛酸，稱自己雖然月入6萬元加上每個月有8天休息，愛情卻並不如意，明言「香港單身地盤佬，掙再多的錢也沒有快樂」。不過他同時表示，雖然地盤工作累，惟「靠自己雙手賺錢很充實」，「趁年輕，多存點錢，其他都不重要」。

影片引來網民熱議，「地盤真的有咁高人工？」、「有錢唔一定開心，但冇錢就肯定唔開心」、「多勞多得」；亦有不少內地網民表示想到香港打工。然而也有網民質疑真偽，「睇（樓主）件衫就知假，件衫咁乾淨」。



有29歲內地男於抖音上載影片訴說在香港做地盤工辛辛酸，直指「香港單身地盤佬，掙再多的錢也沒有快樂」。（抖音影片截圖）

該29歲內地男於抖音上載多段影片，講述在香港做地盤工辛酸。影片中，穿上藍色工作服、戴着安全帽的樓主，正在施工場地內站立食飯。

樓主指出，他在香港擔任地盤工，每天上班8個小時，1個月休息8天，不用熬夜，免費伙食，「雖然累，但靠自己雙手賺錢很充實」，惟有1點令他相當無奈，就是沒有愛情，感嘆「香港單身地盤佬，掙再多的錢也沒有快樂」、「香港單身地盤佬，除了工作，連個說話的人都沒有」，直指「離婚的女人站出來，我在香港做地盤養你」。

不過樓主也在另1段影片強調，「其實什麼行業都累，只要習慣了就好，在香港幹地盤就是熱了點，其實也還好，趁年輕，多存點錢，其他都不重要。別笑話我，因為我知道生活不容易」。

樓主也強調，「趁年輕，多存點錢」。（抖音影片截圖）

影片隨後被轉載到本港及內地多個網上群組，不少網民對地盤工薪酬感到驚訝，「地盤真的有咁高人工？」、「地盤1個月掙那麼多」、「打日工地盤好少有60,000，但多勞多得計的有」、「有錢唔一定開心 但冇錢就肯定唔開心」。也有不少內地網民表示想到香港工作，「我也想去香港打工」、「我也去幹，不怕辛苦」、「香港生活壓力大，消費高」。

然而也有網民質疑事件真偽，「睇件衫就知假，件衫咁乾淨」、「做地盤邊有假放」。