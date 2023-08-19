恐怖車禍！老騎士等轉燈突倒地　慘遭鄰車輾過斃命　CCTV直擊過程

台灣發生離奇恐怖奪命車禍。1名七旬翁在天雨中駕駛電單車，在雙線的馬路緩緩駛右線的燈位前，並且稍向左邊，相信是待轉燈時往左轉。惟老翁突然連人帶車倒左線地上，欲掙扎起來卻不成功。當燈位轉換時，左線的休旅車司機疑未有覺到前方有人倒下，於是如常開車，結果輾過七旬翁，並將他困於車底。消防接報到場將傷者救出送院搶救，惟他最終不治，而整個車禍過程則被附近的閉路電視拍下，片段其後曝光。



根據閉路電視片段紀錄，黃翁轉彎駛入一條右線。（網上影片截圖）

70歲姓黃死者在彰化縣芬園鄉擔任鄰長，平日駕駛電單車代步，案發於本月13日上午，當時正值天雨路滑，黃翁如常駕駛電單車行經彰南路。片長約1分鐘的閉路電視片段顯示，事發前黃翁轉彎駛入雙線馬路，他緩駛至右線的燈位，稍微駛出行人過路處前停下，車頭則擺向左邊，相信是等待燈號轉綠時可以立即左轉。

惟黃翁突然連人帶車倒在左線，當時1輛休旅車停在左線等燈號，雖然2車沒有碰撞，而黃翁倒地後仍有意識，並嘗試郁動手腳起身，但不成功。約15秒後現場行車燈號轉綠燈，該輛休旅車司機懷疑未有察覺黃翁倒地，便按照燈號開車，右邊車轆直接輾過黃翁腰部，並將他困於車底，司機知道出事後立即停車，其他司機見狀停車了解情況，影片至此結束。

據了解，消防接報到場，與民眾合力將該輛休旅車抬起並把黃翁拉出，但他當時已經沒有呼吸和心跳，被送往南投佑民醫院接受搶救，最終傷重不治，警方正調查到底黃翁倒地時死亡後，抑或遭肇事車輛輾斃，其確實死因有待驗屍確定。

（綜合）