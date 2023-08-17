奪命車禍！11歲男童駕電單車接載12歲朋友　意外墮山坡　1死1重傷

駕駛安全不容忽視，未成年不應開車！馬來西亞1名11歲男童日前違例駕駛電單車，私自接載另1名12歲男童，途中發生意外，連人帶車墮下山坡，最終造成1死1重傷慘劇。小司機頭部重創，送院搶救不治，而乘客就筋骨斷裂，重傷留院。



馬來西亞11歲男童查利夫伊凡駕駛電單車接載12歲友人，途中失事墮入山坡，造成1死1重傷慘劇。（示意圖，非涉事車輛 / GettyImages）

綜合外媒報道，事發於13日傍晚約6點30分，馬來西亞彭亨州淡馬魯縣古邦丹絨巴都，11歲男童查利夫伊凡駕駛電單車，接載12歲友人阿末丹尼爾，從住家出發往附近的親戚家。電單車駛經一處山坡時，失控墮入山坡。

意外發生時，伊凡的父親在家附近，他聽到屋後巨響於是前往查看，結果就見到兒子和朋友一同倒臥於山坡後，即時報警將2人送院搶救。遺憾的是，伊凡頭部傷勢嚴重，經搶救後於當晚7點30分宣告不治，家屬拒簽醫院解剖文件。而乘客阿末丹尼爾肩胛骨斷裂及嘴巴受傷，但無生命危險。瓜拉士曼丹區州議員哈山努丁聞訊後，前往醫院太平間慰問家屬。

11歲男童伊凡頭部傷勢嚴重，經搶救後於當晚7點30分宣告不治。（網上圖片）

淡馬魯警區副主任羅斯里表示，警方當晚接到死者父親報案，指聽到屋後有異常響聲，查看發現兒子接載友人時發生車禍，於是將他們送院救治，而警方將以「魯莽駕駛導致他人死亡」交通法令展開調查。根據馬來西亞陸路交通局考車條例所示，年滿16歲的大馬公民才可考取電單車執照。

（綜合）