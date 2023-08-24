激罕開篷法拉利車主「雨天撐傘」！　車主曬第一身視角：我是傻Ｘ

有錢人的浪漫！下雨天駕車外出不用避雨當然好，但台灣日前有民眾拍到，有法拉利車主下大雨要撐傘開車，照片引起關注。當地傳媒指該輛為全球限量499台的「Ferrari Monza SP1」，要價達8,500萬台幣（約2,087萬港元），單座開篷設計無車頂，而該名車主事後亦在社文平台上傳第一身照片，還自嘲「我就是一個傻X」。



台中日前出現法拉利車主「雨中撐傘」，引起熱議。（fb專頁「記者爆料網」圖片）

台灣facebook專頁「記者爆料網」日前發帖，當地有民眾拍到台中下雨天有輛搶眼的法拉利跑車，但因為無車頂要在駕駛座撐傘。影片及照片所見，當時下着大雨，地面有不少積水，法拉利一停下就引起路人關注，甚至有男子單膝跪下架好姿態拍照，停在燈位時，旁邊鐵騎士更是全程盯着看。

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台媒報道，該輛為法拉利「Monza SP1」，全球限量499台，台灣只有6台，要價8,500萬台幣，採獨特復古單座敞篷設計、沒有擋風玻璃及一般開篷車配置的摺疊式車頂，故會附贈安全帽。該車主事後還在社交平台上傳第一身視覺照片，自嘲「我是在裝啥Ｘ…就是一個傻Ｘ」。

網民笑言「真的浪漫」、「不是像我們貧窮人能想像，有錢人的快樂，就是這麽樸實無華且枯燥」，有不少人反而大讚那把紅傘，「至少有附雨傘，法拉利就是貼心」、「光那傘…價值不菲吧」、「還要紅色傘配搭，撐場」。

（facebook專頁「記者爆料網」）