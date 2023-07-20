紅衣女！山頂深夜驚見長髮女冇雨擔遮　車cam直擊女乘客嚇到爆粗

鬼節農曆七月十四將至，不少人疑心生暗鬼。繼日前有「車cam」拍到深水灣有1名身穿紅衣的長髮女子在無下雨的情況下「擔遮」站路邊後，再有「車cam」拍到山頂有類似』靈異」情景，同樣是沒有下雨，但1名身穿粉紅色上衣的女子「擔遮」站立，嚇到女乘客大聲尖叫爆粗，並叫男司機倒車查看，影片沒有交代女子為何半夜無雨舉傘，但網民笑言「一條片就話啫，隔日又多一條就好假囉」、「笑死，呢排興擔遮cosplay呀 」。



私家車正前往山頂。（網上影片截圖）

涉事影片在社交媒體廣傳，片長約21秒，配上中文字幕，沒有交代事發日期和時間，但上載者指出位於山頂，當時正值深夜，而且沒有街燈，女乘客正在閒聊瑣事，當男司機轉彎時，車燈照向前路，見到邊有1名身穿粉紅色上衣的女子明明沒有下雨但仍「擔遮」站立，突如其來的一幕仿似靈異電影，此情此景嚇到女乘客連聲尖叫，繼而多次叫「停」，並不斷叫男司機「褪後」，男司機依言照做，女乘客多次詢問「見唔見到？」但男司機冷靜回答「見到」，女乘客一度爆粗「我X，好驚，仲要擔住遮，我想講，人定咩嚟㗎？」車輛繼續後退轉彎，「車cam」未再拍攝粉紅衣女子。

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影片引來網民討論，紛紛留言指「條女把聲嚇親我多過條片」、「如果個個都見到，咁係未個個都有陰陽眼？」、「一條片就話啫，隔日又多一條就好假囉」、「笑死，呢排興擔遮cosplay呀 」，亦人把指出「直接高燈啦」，就可以照到對方是人是鬼，但亦有人好奇他們夜晚去山頂做什麼。

本月18日凌晨4時許，有女司機途經深水灣泳灘時，見到1名身穿紅衣的長髮女子「擔遮」站在路邊，立即爆粗「Shxt」。（網上影片截圖）

無獨有偶，有網民日前分享一條「車cam」影片，沒有字幕，顯示本月18日凌晨4時許，當時沒有下雨，有女司機途經深水灣泳灘時，見到1名身穿紅衣的長髮女子「擔遮」站在路邊，立即爆粗「Shxt」，但當她詢問男乘客時，對方懵然不知。

（綜合）