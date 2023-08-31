小紅書女搭東鐵遭三口家逼讓座　成年子爆粗罵性傾向　終1句反擊

一家三口都是成年人，好思意逼人讓座？有小紅書女用戶在網上發文，指早前和一行人乘搭東鐵綫列車，大家都是分開坐在普通座位，惟突然有1名大媽走近，她連同丈夫及目測約30歲兒子登車，坐下時座位非相連，大媽即激動到破口大罵，斥樓主「年輕人憑什麼坐」，最後成年兒子終於坐下。然後輪兒子爆粗辱罵他們，因樓主打扮中性，更被形容是同性戀。樓主當場嬲爆，1句質問：「你歧視啊？」才嚇得對方連忙否認，但隨即取出手機拍攝，樓主見狀亦拿手機反拍。



網民稱如果事件屬實，「就是典型怪獸家長與巨嬰」、「他開始講粗口，是不是已經可以錄像投訴他在地鐵講粗口罰他了」。



小紅書冋戶稱乘搭港鐵時遇到不快事，被逼讓座後再被人借故辱罵性取向，終1句反擊。（資料圖片）

樓主在小紅書表示，上月16日與一行人乘搭東鐵綫列車，大家都是等到其他乘客下車才有空位坐下，而座位並非關愛座，而是普通座位，而且並非相連。

去到火炭站時，樓主見到1名年約50多歲的大媽從另一節車廂走過來，要求樓主一行人「站起來，把座位讓給他們一家坐」，大媽的丈夫和目測約30歲兒子此時才走過來，由於座位並非連住，即使對面有空位，大媽仍破口大罵說「年輕人憑什麼坐」，並要求他們讓座。

大媽的兒子最終成功坐下，然後用粵語指住樓主爆粗狂罵，他們捱罵後「強忍怒火，禮貌地跟他們講道理」，由於他們穿得比較中性，男子即形容他們是同性戀。樓主聞言嬲爆，反問「你歧視啊？」，全車乘客立即望住該名男子。對方呆了2秒後，才表示「我沒有歧視…」但隨後用手機拍攝他們，由於擔心對方用影片視頻造謠，樓主一行人都拍照留證據。

樓主慨嘆終於明白為甚麼許多人乘搭港鐵時都不敢坐。（資料圖片）

樓主慨嘆「真的好無語」、「終於知道為什麼港鐵上有位置大家都不坐，站着了，大家在港鐵上看到這種霸位的人直接避開吧」。

帖文引來其他網民討論，紛紛留言指「就是典型怪獸家長與巨嬰…、「他開始講粗口，是不是已經可以錄像投訴他在地鐵講粗口罰他了」、「到處都有奇葩的人、奇怪的家庭和奇怪的子女」。

根據《香港鐵路附例》第28H條，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，否則罰款5,000元。

（小紅書）