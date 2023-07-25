女生坐地鐵拒讓座　躁底婆婆拎車仔大力撞腳再拍手機：畀個位嚟坐

拒讓座就要郁手郁腳？有女生在網上大呻，日前上班搭地鐵時坐得近門口位置，有推買餸車仔的婆婆上車時，拍她的手機要求讓座，「你都係喺度撳機啫，畀個位嚟坐」，她拒絕後婆婆大吵大罵，直至有阿姨「頂唔順」讓位，婆婆仍不住口，下車時還兩度用車「超大力撞我對腳」，然後快速離去。女生大呻如果婆婆態度好點，她一定會讓，不少網民認為婆婆舉動已算襲擊，認為應報警，更有網民遇過類似事件，指現時車廂內人一多就不敢坐下。



樓主坐在近門口位置，並非關愛座，覺得婆婆態度太差拒絕讓座。（資料圖片）

樓主在Dcard討論區以「搭地鐵老馮要人讓位？」為題發文，指7月19日早上坐地鐵上班時，她頭站上車坐在近車門位置，過了2、3個站，有婆婆推住買餸車仔上車，當時車廂有約八成滿，仍有空位。

正當樓主一邊用手機回覆公司群組訊息、一邊開住手機遊戲「掛機」和聽歌時，「個阿婆無啦啦拍我部電話，然後大聲話：『喂，你都係喺度撳機啫，畀個位嚟坐！』成程一句唔該都冇仲要拍到我部電話」。樓主忍氣吞聲，告訴婆婆如有需要可能禮貌一點去問坐在關愛座的乘客。

未料婆婆開始在車廂內大吵大鬧，「有個姨姨頂唔順，讓咗中間位畀個躁底阿婆，個阿婆坐底之後繼續大聲嘈...」。再過一個站後，婆婆站起身「拎架車超大力撞我對腳」，樓主抬頭怒目而視，婆婆眼神閃縮，突然又大力撞她的腳一次，「我大聲叫好啦喂，個阿婆就加快速度急急引咁走咗」。

樓主大嘆，坐地鐵如果對方有禮貌詢問，正常都會讓座，「就算唔係坐緊批鬥座都預咗會讓位畀有需要嘅人，如果佢一開始禮貌咁叫我或者拍我膊頭而唔係大力拍我電話，『唔好意思我有啲攰可唔可以畀我坐？』，我一定讓位」。她批評對方「老馮咁嘅態度」配合極差的語氣，只會令人拒絕讓座。

網民直言婆婆行為或構成襲擊，「咁冇禮貌畀我都唔讓，打人就報警」，但樓主認為就算報案，到最後都只會被勸和解。有留言指讓座應該你情我願，「逼人讓位真係好鬼樣衰」，是道德綁架，「而家有啲人就係鍾意濫用社會嘅善良嚟行使佢哋嘅『特權』，只能話樓主真係唔好彩，遇到啲咁嘅人，大聲嘈都算，仲要肢體碰撞」。

有網民遇過類似情況，「驚咗佢哋，從此每次到站見人多／有望落老少少嘅人入嚟我就即刻起身行埋一邊，費事坐都坐得唔安落，除非真係攰就會扮瞓，人多就開始唔敢睇手機」。其中，最令人反感的是車廂內明明有空位，但部份長者仍「專恰我哋，嗰次明明對面有位，佢係咁啤住我要我讓畀佢，我已經係咁指住嗰個位…」。

（綜合）