女生穿露臍裝廣州搭地鐵　遭大媽罵「難看死了」唔敢駁　後續更衰

個人裝扮純個人選擇，沒露出重要位置都要被批評？1名自稱懦弱的女子在網上發文，稱早前穿了露肚臍的上衣在廣州乘搭地鐵，其間遭1名大媽批評其衣着，直指「露出個肚臍難看死了」、「你在家裡怎麼穿都行，露出個肚臍是穿給誰看啊影響別人」。大媽見樓主不敢反駁更得寸進尺，甚至將她的裝扮跟附近2名陌生女生比較，讚對方「大方得體有氣質」。樓主基於自身性格只能在網上大呻自己當時沒有袒胸露乳，反問「我這麼穿就不大方得體了？所以這種穿衣方式不能出現在公共場合？」。網民都支持樓主，認為她的衣着沒有問題，「下次遇到這種就要罵回去，最煩這種人」、「直接開罵」。



樓主穿露臍裝在廣州乘地鐵，卻遭大媽批評其衣着，直指「露出個肚臍難看死了」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，上月22日身穿露臍短上衣配上工人褲，在廣州地鐵車站等候電梯，當時她站在1名陌生大媽後面，但對方突然回頭批評「露出個肚臍難看死了」，樓主形容雖然覺得很難堪，但沒有作聲，「我很想反駁，但是太懦弱了」。對方見她沒有反駁，得勢不饒人，繼續說「你在家裡怎麼穿都行，露出個肚臍是穿給誰看啊，影響別人」。

該名大媽一邊說，一邊進入電梯，樓主亦跟隨步伐捱罵，隨後有2名女生進入電梯，大媽即說「你看別人穿的多大方得體有氣質，穿成這樣像什麼話」，最後眾人進入車廂，樓主仍懦弱到不敢反駁，唯有坐在大媽對面，拍下對方身影。

不少女星都會穿露肚臍上衣，包括女星迪麗熱巴。（網上圖片）

樓主在文中指出「不覺得我這麼穿有什麼問題，我是袒胸露乳了嗎？我是裸奔了嗎？其次我穿什麼跟她有關係嗎？指着我罵，我真的太憋屈了」。樓主稱自己就是那種穿衣風格，不認為不方得體了，反問「所以這種穿衣方式不能出現在公共場合？」。樓主稱極度後悔當時沒有反駁對方，形容「愈想愈氣」。

帖文引來不少網民聲援，紛紛留言指「下次遇到這種就要罵回去，最煩這種人」、「罵死她啊」、「直接開罵」、「你說她『管好自己的嘴』」。

（小紅書）