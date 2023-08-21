手機不要這樣充電！蘋果警告這3位置充電隨時起火　4情況要停用！

【iPhone／蘋果】手機充電要小心！內地、香港等蘋果（Apple）官方於「重要安全資料」頁面提醒，當iPhone手機充電時，切勿置於3個地方，包括枕頭下方等，又警告如果不按照安全指示操作，可能會導致火災或受傷。不少「果迷」網民看後均感驚訝，「一定要看」、「我都常常這樣做耶」、「不要睡覺時充電了」。



手機充電要小心。（示意圖／gettyimages）

內地、香港等蘋果（Apple）官方於「iPhone的重要安全資料」頁面指出，iPhone和Apple USB電源轉換器，符合適用國家或地區法規，以及國際和地區安全標準定義要求的表面溫度限制，但即使符合這些限制，長時間持續接觸有熱力表面，也可能會造成身體不適或受傷，提醒用戶當手機連接電源時，切勿睡在手機上面，或把手機放置於毛毯、枕頭或身體下方，以免造成危險。

蘋果提醒用戶當手機連接電源時，切勿睡在手機上面，或把手機放置於毛毯、枕頭或身體下方，以免造成危險。（示意圖／gettyimages）

蘋果又提醒，切勿使用受損連接線或充電器，或在潮濕情況下充電，而使用無線充電器時，先移除金屬護殼，並避免在充電器上放置金屬異物，例如鑰匙、硬幣、電池或首飾，因這些物品可能會變熱或干擾充電。

蘋果另提到，如出現4種情況，應停止使用電源轉換器和任何連接線。（資料圖片）

蘋果另提到，如出現4種情況，應停止使用電源轉換器和任何連接線，包括「電源轉換器插頭或插腳損壞」、「充電線已磨損或損壞」、「電源轉換器暴露在太潮濕的環境，或液體濺入電源轉換器內」、「電源轉換器掉落，而且外殼受損」。

蘋果警告，如果不按照安全指示操作，可能會導致火災、電擊，或對iPhone或其他財物造成傷害或損毀。

蘋果官方於「iPhone的重要安全資料」講述使用iPhone安全守則。（蘋果頁面）

蘋果「iPhone的重要安全資料」被轉載至網絡廣傳，不少果迷及網民看後驚訝，「我都習慣放頭頂耶，邊聽故事邊睡的說」、「不要睡覺時充電了」、「一定要看」、「要戒掉這習慣了」。也有網民建議把手機拿到通風地方充電，也不要使用不合規格的第三方充電器，以免危險。