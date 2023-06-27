手機不要儲存這4種照片！如果有要立刻刪　專家警告：非常危險！

不少人都會用手機拍照、截圖去記錄身邊事物，但無論如何方便，儲放時也要小心！有專家就提醒，即使手機記憶體空間多，但千萬不要在手機裏放置儲存4種照片，有也要立即刪除，否則隨時後悔莫及！



不少人都會用手機拍照、截圖記錄身邊事物，但無論如何方便，也要小心！（資料圖片）

內地專門分享科技等生活知識的博主「小俊」，早前於網上發文講述有4類照片不能存放在手機裏，包括身份證照片、銀行卡照片等，否則一旦手機丟失或不少心傳送開去，會帶來麻煩。

第1種：身份證照片



小俊指出，身份證是個人身份象徵重要信息，很多申請都需要用到身份證副本等文件，然而不少人習慣把身份證拍成照片保存在手機上，但其實這樣相當危險。

小俊解釋，雖然把身份證拍成照片很方便，惟一旦手機丟失或照片被泄露。（資料圖片）

小俊解釋，雖然把身份證拍成照片很方便，惟一旦手機丟失或照片被泄露，「那麼別人就可以看到我們的身份證，那這樣的話，自然而然我們的個人資訊也會被泄露出去了，所以非常危險，而且一旦身份證被不懷好意的人利用的話，將造成不可挽回的損失」。

第2種：銀行卡



銀行卡儲存積蓄，辦理銀行卡時也需要使用身份證登記，以及預留手機號碼的，故銀行卡與身份證同樣重要，「所以呢，我們也一定不要把銀行卡的照片放手機上，不然的話啊，一旦手機丟失了，那別人就可以利用銀行卡照片和手機，來轉移我們銀行卡裏的資金，從而呢，就會導致我們的財產受到損失了」。

銀行卡與身份證同樣重要。（資料圖片）

第3種照片：駕駛證、行車證



內地駕駛證和身份證一樣，上面有個人姓名，身份證號碼及家庭住址等，這些資訊一旦被別人利用，例如用駕駛證資料製作假身份證辦理銀行貸款等，就會帶來麻煩。

小俊提醒，有4種照片不宜儲存在手機裏。（資料圖片）

第四張照片：帳號密碼



銀行卡、網上媒體、支付平台，現今世代要申請的帳戶繁多，小俊指出，不少人記不住密碼，會把帳號密碼寫在一張紙上，然後通過手機拍照下來，或直接截圖保存在手機，以免自己忘記密碼，惟小俊明言這樣非常危險，「萬一我們的手機被別人拿到了，或者丟失了，那我們的所有帳號密碼他就能快速知道了，這樣呢，就容易造成我們的資金和個人資訊全部都被盜了」。

小俊指出，若儲存這些照片，萬一手機被別人拿到或丟失，就容易造成資金和個人資訊被盜。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，大批網民感謝樓主提醒，「謝謝提醒！」、「重點是手機不要掉就好啦！」。也有網民指手機也要避免儲存自己的不雅照片，以免外泄。