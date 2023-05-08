這11款手機APP快刪除！藏新型木馬病毒可偷錢付費　網民教1招自保

【Android／Google Play／木馬】這11款應用程式（App）快刪除！網絡安全公司卡巴斯基（Kaspersky）於Google Play商店中，發現11款應用程式（App）包括美顏相機、桌布、影片相片編輯器等，暗藏木馬病毒「Fleckpe」，可趁機偷走用戶的錢擅自付費，且已有62萬名用戶下載這些應用程式。

事件引來網民熱議，「中過一次，扣我399一次我全部不敢綁定了」、「I dont care，反正我沒錢」。也有網民建議自保方法，「不儲存信用卡付款帳號應該就沒問題，還有刷卡是要簡訊驗證的」。



網絡安全公司卡巴斯基（Kaspersky）於Google Play商店中，發現11款應用程式（App）包括美顏相機、桌布、影片相片編輯器等，暗藏木馬病毒「Fleckpe」。（資料圖片）

卡巴斯基研究人員指出，近日在Google Play商店11款App中發現該款「Fleckpe」木馬病毒，用戶安裝相關應用程式後，病毒就會擅自訂閱沒購買的付費功能，直到用戶收到賬單，發現費用急增才驚悉錢已被盜。

研究人員表示，該木馬病毒主要針對泰國用戶，但波蘭、馬來西亞、印尼、新加坡等其他地方都有用戶中招。

卡巴斯基發布安全報告後，這11款手機APP已被下架，但研究人員指出，「Fleckpe」木馬病毒可能已被安裝在其他尚未被發現的應用程式，因此實際安裝數量可能會更高，提醒Android用戶多加留意。

事件引來網民熱議，「中過一次，扣我399一次我全部不敢綁定了」、「I dont care，反正我沒錢」。也有網民建議自保方法，「不辦網路銀行帳戶應該比較安全」、「我絕對最快就是關閉刷臉扣款、指紋扣款…不不…直接信用卡別存手機比較好」、「不儲存信用卡付款帳號應該就沒問題，還有刷卡是要簡訊驗證的」。