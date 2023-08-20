內地女光顧香港知名茶餐廳呻中伏：吃過最難吃！　勸旅客「繞路」

不少人旅遊前都會先做功課，了解有什麼好吃好玩地方。然而，有內地女生日前就在小紅書發文大呻來港旅遊「中伏」經歷。她指自己到了網民推薦的知名茶餐廳用餐，結果令人大失所望，不但味道不如預期，店員的服務態度也令人不敢恭維！她更在文中表示，飯是她吃過「最難吃的飯」，而奶茶則苦到像是「人間疾苦」，甚至叫其他內地旅客要「繞道走」！



有內地女生來港遊玩並到了網民推薦的知名茶餐廳用餐，結果令人大失所望，故發文大呻。（小紅書圖片）

該名內地女生在小紅書以「每個去香港的朋友給我繞道走OK？避雷！」為題發帖分享不快經歷，指來港花錢卻吃不到好東西，還遇上服務態度差的店員。她表示來港旅遊前在網上查到不少人推薦香港某知名茶餐廳，因此她一到埗便即時去「朝聖」。到店後發現食客頗多，都是搭枱的。

她根據小紅書推薦的招牌菜點餐，叫了蔥油雞扒飯、多士、菠蘿包、奶茶等食物，共花了約200人民幣（約215港元），不過就感到非常失望。她認為蔥油雞扒飯「一整個全是蔥味，完全覆蓋了其他味道」，更直指「是我吃過最難吃的飯」。

樓主指茶餐廳食物味道不如預期，而且店員服務態度很差。（小紅書圖片）

至於多士及菠蘿包，她亦認為相當一般，「感覺大陸隨便一個麵包店的都會好吃的啊」。而作為喜歡喝齋啡的人，她卻覺得該餐廳的奶茶「無敵苦」，「我喝兩口都吞不下去啊，這是什麽人間疾苦啊」。

另外，店員的態度也令她感到不滿。她請求侍應給她「白開水」，結果侍應端來滾燙的開水，於是她便問有沒有冷的，結果侍應語帶埋怨地表示「有這個喝可以啦！」，令她傻眼。她認為作為餐廳，應注意服務態度，「最基本的服務我覺得應該要有的吧？難道這是正常的？如果在香港這是正常的話我無話可說」。

樓主批評招牌蔥油雞扒飯蔥味太過，而且奶茶太苦。（小紅書圖片）

帖文在網上引起關注，不少小紅書用戶紛紛留言表示贊同，「你沒說錯，這家真的很難吃」、「終於看見說實話的了，我跟我朋友排隊半小時，失望而歸」、「小紅書推薦的基本上都踩雷」。

但亦有網民認為樓主認為不好吃、難受體驗，可能是因為「文化差異問題」，並指出在香港茶餐廳叫熱奶茶，需要自己加糖，如果想減少蔥味可以叫「走蔥」或「少蔥」，「奶茶就是這個味道啊，覺得苦的話旁邊有白糖可以加」、「香港熱奶茶默認無糖，要自己加，冷的才有」、「你不吃蔥一定要點餐時告訴服務生走蔥」。

至於在餐廳內要白開水一事，有網民就相信是店員誤會成開水，故呈上熱水，「可能他覺得你要熱水，然後你又嫌熱要冰的這樣」，還有人表示「還有你沒叫菠蘿包，你叫的是豬仔包，這個要趁熱吃，冷了會很硬」、「拼桌在香港是十分十分常見，尤其是飯點，200元的價格也正常」。