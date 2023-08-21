公屋戶曬被遮樓下窗　苦主鬧離譜：麻煩檢點啲！　網民獻「良計」

樓上樓下要和睦相處不易。有公屋住戶日前在網上表示，樓上鄰居在窗外晾曬被單、床單之類寢具，由於太長，幾乎完全遮擋了其單位的窗戶，故嬲爆發文叫樓上住戶「麻煩檢點啲」。而不少網民都表示有類似的惱人經歷，並批評這種行為相當自私，「無啲公德心！」、「明明夾多幾隻夾就可以解決，硬係要整落人哋隻窗度」。



有公屋居民公審樓上鄰居，斥對方在窗外晾曬被單、床單之類寢具，幾乎完全遮擋其單位的窗戶。（討論區截圖）

有網民在公屋討論區以「樓上公屋住戶麻煩檢點啲好喎」為題發文，訴說公屋鄰居「惡行」，指樓上鄰居將被單、床單在窗邊晾曬，擋住下層住戶的窗，直斥「離晒譜！」，並表示想將那些惱人的寢具扯到街上。

從上傳的照片可見，地點應為大埔某屋邨。樓主以紅圈標示出相關單位，只見有人在屋外晾衫架上懸掛衣物及床單、被單等，其中2、3件疑為床單的寢具長長地垂下，幾乎完全擋住下層單位的窗戶。

樓主以紅圈標示出相關單位，只見該單位有人在晾衫棚上懸掛衣物及床單、被單等。（公屋討論區圖片）

照片引起網民熱議，不少人都表示有類似遭遇，「我樓上時常掛床單都遮咗我個窗，每次都投訴，煩」、「我樓上都係，有時仲水滴滴」。有網民就「獻上良計」，稱可以嘗試裝擋雨板，「我樓上之前都係咁，我裝咗塊擋雨板響窗上面，佢晾就幫我抹塊板，從此之後就冇再晾」。

大批網民批評樓主上層單位此等行為非常自私，「自私到死！完全唔諗人！」、「其實可以用夾夾上去，點解要吊落人哋窗口」、「依家啲人唔識/唔會理他人感受㗎」，亦有網民笑稱「塊布唔見一忽唔好問點解」、「反正隻窗都要抹，借用一下來清理」。