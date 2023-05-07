黃大仙街坊晾被嚇破膽　3隻神秘黑色昆蟲黐被上　網民認出真身是…

天氣和暖，又到了昆蟲繁殖季節。黃大仙區有街坊最近在家中發現，有3隻黑色昆蟲黏附在她晾曬於窗外的被單上，把她嚇了一跳。帖文引起網民熱議，有同區街坊表示這種昆蟲近日十分常見，也有人認為這種昆蟲就是「黑金龜」。



有黃大仙區街坊日前晾曬被單時發現有3隻黑色「不知名昆蟲」黏附其上，擔心是害蟲。（FB圖片）

該黃大仙區街坊近日在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」分享相片，稱發現有3隻黑色「不知名昆蟲」黏附在她晾曬於窗外的被單上，數小時過去了仍是一動不動。她因怕有蟲飛入屋於是便緊閉窗戶，不知如何處理，又表示「好怕係啲咩臭屁蟲會生卵」。

不少網民紛紛留言猜測是什麼昆蟲，亦有其他街坊指早前也有所發現，「一到夏天晚上就有飛入屋，仲好大隻添」、「上星期飛入屋捉住掟出街，之後又有一隻」、「走廊有成6隻」、「好似呢期好多group都見人講佢，聽講係旺季」、「呢啲係小時候的玩意啊！用線綁住佢後腿讓佢飛」。

樓主之後更新稱昆蟲留下「一點黑色」後離開。（FB圖片）

有眼利網民解釋，這些黑色昆蟲並非「臭屁蟲」，而是黑金龜，對人體無害，每年4至6月繁殖期多見，由於有趨光性，導致誤飛居民家中，而鄰近山邊或花園的住宅亦較常見，「叫黑金龜，每年4—6月都好多」、「慈雲山超多，特別係近山邊嘅邨，不過唔使驚，佢哋唔會咬人」。也有人安慰樓主不用擔心，只要用手捉走就沒問題，「這個不怕！小時候天天抓來玩的！沒事的！」、「驚就戴手套捉住佢放出去」。

（Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」）