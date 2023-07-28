自私！大媽霸籃球場晾衫曬被　大量衣物鋪滿地　居民：唔使打波啦

到底在骯髒地面晾曬乾淨衣物是什麼心態？有港島居民於網上發文公審兩名大媽的自私行為，指兩人霸佔一籃球場，將大量衣物及被子鋪滿球場地面晾曬，直斥：「好離譜喎，人哋唔使打波啦！」



有港島居民於網上發文公審兩名大媽的自私行為，兩人於一籃球場晾曬大量衣物及被子，鋪滿球場一處位置。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該居民於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」貼出照片及影片，可見一籃球場內鋪滿大量衣物及被子，在太陽下晾曬。1名白衣大媽執起地上的衣物，紅衣大媽則在鋪好被子，球場中心還放着兩大袋及一車衣物，而事發時籃球場和旁邊的小型球場都未見有人打波。

一眾網民都不解大媽的舉動，指球場地面其實十分骯髒，「其實洗完放地曬，咪仲污糟，個球場咩都有」、「抹地布，愈曬愈污糟」、「真係理解唔到，將乾淨嘅物品放喺污糟的地方？曬完真係仲用得嗎？」、「球場地下好污糟，又有汗水又有口水又有鼻水！」，有人則猜測「佢哋覺得個太陽夠力殺埋地下嘅污糟菌啩」。

有網民則認為應照樣打波對付自私行為，毋須理會大媽或擔心弄髒衣物，「簡單，你照打波，睇吓佢執唔執？」、「照踩，仲要罰佢哋錢呀！隨地拋棄大件垃圾」、「仲好，照打，唔使對鞋咁污糟」、「使咩理佢，知唔知咩叫球場，梗係打波啦，不過睇住跣」、「照打會跣親，用腳踢埋一邊先，順便抹下地」。