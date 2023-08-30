伴侶是公屋戶主！網民有樓　關注資產審查需否申報：佢係咪要除名

公屋戶主伴侶有樓，婚後應怎辦？有網民日前在公屋群組發文，指自己有物業，但伴侶為公屋戶主，詢問兩人婚後伴侶可否由戶主轉為家庭成員，又擔憂萬一伴侶除名後，「到時佢屋企人要變寬敞戶？」。帖文引起熱議，不少人即批評樓主想濫用公屋資源，「有樓又要公屋？」、「又出新招」，部份網民分享個人經歷，指婚後應作申報，唯一方法只有戶主遷出公屋戶籍，但有留言卻指，目前2年1次的富戶入息資產申報，其實不用申報婚姻狀況，「未加名唔計」。

據房署資料，富戶政策資產申報表內未要求申報婚姻狀況，但資料列明若家庭狀況有變，必須立即通知屋邨辦事處，而2年一度的家訪亦會核實住戶情況。



網民透露自己擁有物業，但伴侶卻是公屋戶主，問婚後遇到資產審查時是否要申報婚姻狀況。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發帖，問如果伴侶擁有公屋，身份為戶主，並非家庭成員，他卻擁有物業，「如果我哋結婚佢係咪要除名，戶主要轉家庭成員？」，又問每兩年1次的資產審查，是否要填婚姻狀況上報。

樓主表示，主要是想知道戶主結婚後是否必須除名，「到時佢屋企人要變寬敞戶？我有物業根本就加唔到名，所以唔構成又有樓又要公屋」。帖文即引來批評，有網民認為兩人婚後擁有物業就不應該想如何保留公屋戶籍，「有物業就唔好再攞多間公屋啦」、「有樓又要公屋？」、「就係有咁自私嘅人先咁多人排極都排唔到」、「唔怪得要匿名」、「又出新招」。

樓主擔心婚後伴侶退出戶籍，其家人會變成寬敞戶。（資料圖片）

部份過來人分享經歷，指戶主如果因結婚遷出戶籍，其他仍居住公屋的家庭成員轉為戶主，戶主要轉名只能是結婚遷出，不可能保留公屋戶籍，「坊間講嗰啲結婚唔加名係唔得，因為夫妻共同資產，唔加只係未捉到，到將來申報一樣要報」，提醒如果婚後不上報是「偷雞」，「有事就結果自負」。

有網民分享另一半是外國人，婚後一直未同住，直至申請某些東西時，因為她已婚要交結婚證書，房署主任即質疑她為何不申報，稱有權追究。另一個案，網民指女兒結婚後房署有聯絡，指發現其女兒已婚，不接受夫婦婚後不同住，只能是「一係間屋加埋女婿名，二就係除咗個女名」，由於女婿有物業，他後來除了女兒名，結果變成了優先處理寬敞戶。

不過，有網民指「富戶政策每兩年入息資產申報，不用申報婚姻狀況」、「只係計戶籍上有名嘅人，未加名唔計」，故一日未加戶就不用上報，而且法例沒強迫夫妻一定同住，反駁提醒樓主要申報的網民，「講完咁耐會有咩『後果』？結咗婚通知完辦事處，辦事處會解釋完政策可以點做，之後就等戶主決定加名或刪戶就完啦」。

不少網民表示，婚姻狀況有變應主動申報。（資料圖片）

據房委會公屋住戶資助政策及維護公屋資源的合理分配政策 （統稱「富戶政策」）2023年度申報表樣本，要求申報在港住宅物業狀況、家庭入息、家庭總資產淨值等，未另外要求申報婚姻狀況。其中，第一部份如聲明擁有香港住宅物業，住戶須在限時前遷出現居公屋單位，但如擁有住宅物業但符合以下情況，可供房署作審核，包括：符合可獲房屋署酌情豁免「無擁有住宅物業」的情況、以綠表資格成功購買仍未落成的資助出售單位，但尚未接收該物業。

另據房署資料，租戶在入住公共租住房屋（公屋）後，若家庭狀況有所變更，必須立即通知所屬屋邨辦事處／分區租約事務管理處，以便更新有關記錄。為善用有限公屋資源並確保其合理分配，房屋署職員會每2年1次作家訪調查，核實公屋租戶住用情況。

（綜合）