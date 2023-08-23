公屋│6旬翁哭訴靠綜援捱餓11年　被子女離棄求幫忙　網民：唔抵幫

【公屋】家家有本難念的經。居於沙田火炭駿洋邨的62歲葉姓伯伯向《東張西望》求助，稱自己雙腳行動不便，左手癱瘓，沒有煮食能力，每個月只靠5,000多元綜援維持生活，但不到月中已幾乎花光，11年來受盡肚餓之苦，更被兒女離棄，希望獲社福機構幫助，以及希望子女「體諒」及「原諒」。

事件引來網民爭議，有人認為葉伯伯「好慘」，祝願他早日與家人團聚；惟有更多網民質疑葉伯伯「唔抵幫」，「因果循環，自食其果」、「難以想像有成5千都買唔到嘢食」、「有公屋有綜援仲想點？」。



居於沙田火炭駿洋邨的62歲葉姓伯伯向《東張西望》求助。（節目截圖）

「差唔多半年無食過菜，1年無食過肉，每月受盡肚餓之苦，求求你救救我。」《東張西望》日前報道，居於沙田火炭駿洋邨的62歲葉伯伯，雙腳行動不便，左手癱瘓，失去自己煮食能力。

葉伯伯居於沙田火炭駿洋邨。（資料圖片）

葉伯伯每月依靠5,000多元綜援維持生活，除了日常開銷，還要買藥，「雪櫃無嘢食」，夏天電費更需要900多元，身上的錢所剩無幾，「現在生活都是靠社署，5000幾蚊用，1號出糧，15號左右已經無晒錢，開始捱肚餓，1日食1個麵包，1日食粒糖，甚至1日唔食嘢剩係飲水」。至於900多元電費，他解釋自己有心臟病、氣管促，「如果焗就會暈」。

葉伯伯每月依靠5,000多元綜援維持生活，除了日常開銷，還要買藥。（節目截圖）

葉伯伯表示，試過向社福機構求助，「但好多都幫唔到手」，而除了希望得到社福機構幫助，被兒女離棄的葉伯伯更希望獲得家人原諒，一家團聚。他指出，年輕時生意失敗，希望借錢可以東山再起，詎料被「收數佬」上門追債，「搞到仔女太太」，被迫與妻子離婚，從此跟被家人離棄，現在獨自生活。多年過去，葉伯伯在鏡頭前落淚，「希望仔女體諒下爸爸，呢十幾年真係捱得好辛苦，希望你哋原諒我」。

葉伯伯在鏡頭前落淚，「希望仔女體諒下爸爸，呢十幾年真係捱得好辛苦，希望你哋原諒我」。（節目截圖）

事件引來網民爭議，有人認為葉伯伯「好慘」，祝願他早日與家人團聚；惟有更多網民質疑葉伯伯「唔抵幫」，「因果循環，自食其果」、「難以想像有成5千都買唔到嘢食，電費2個月先交1次，想知點使錢會冇嘢食成年有時候只係食1粒糖」、「有公屋有綜援仲想點？」、「被家人離棄，因果循環，自食其果」、「仲$900幾嘅電費，都好識嘆喎！」、「有5千元使用，為何每個月到15號左右就無錢呢？」

也有網民質疑葉伯伯身形不像長期捱肚餓之苦，但有網民指出「有啲長期病患者因長期食一啲藥物，會令佢有癡肥情況都唔定」，不應妄下判斷。