極品鄰居！趁屋主外出闖入做1件事　女戶主驚悉真相崩潰：4年了…

極品鄰居！外國有女子在網上發文訴說其鄰居行徑，指她意外得悉其鄰居過去4年趁她不在家時，竟拿着前任屋主給予的後備鎖匙進入其家，幫忙打掃及為植物澆水，保持家居環境整潔。雖然似乎出於好意，但樓主驚悉真相後，即時換鎖，惟鄰居1句話令她傻眼。



外國有女子在網上發文訴說，其鄰居過去4年趁她不在家時，竟拿着前任屋主給予的後備鎖匙進入其家。（示意圖／gettyimages）

該女子於Reddit發文講述事件，指自己搬到此住所4年，其鄰居是退休老婦，平日只寒暄幾句，無甚往來，近日卻意外發現鄰居原來經常趁她不在家時擅自入內，令她相當震驚，「這該死的4年了，而我一直不知道」。

樓主表示，鄰居是用前屋主15年前給予的備用鎖匙開門，於是她即時換上新門鎖。當樓主安裝好新鎖後，鄰居卻竟然問她是否會給予1條備用鎖匙，樓主聞言即時拒絕，「只要我父母有備用鎖匙就可以了」，沒想到鄰居竟回應「好吧，那當妳不在（家）時，我無法幫妳的植物澆水了」。

樓主表示，鄰居是用前屋主15年前給予的備用鎖匙開門，於是她即時換上新門鎖。（示意圖／gettyimages）

樓主這時終於明白，鄰居擅自進入其家，是要幫忙打掃及為植物澆水。不過，雖然鄰居似乎出於好意，但樓主直言鄰居行為「瘋狂」，並提醒其他網民搬家一定要換門鎖，否則隨時會有人進入家裏「打掃灰塵」。

樓主驚悉，鄰居擅自進入其家，是要幫忙打掃及為植物澆水。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，「這真是奇怪的鄰居」、「當你搬家時，請務必更換鎖」、「4年了妳怎麼不知道有人進入妳家？」。亦有網民笑言，「我可以找妳的鄰居嗎？如果能免費打掃，我會很高興」。

不過也有網民認為即使出於好意，也不應擅自進入別人家中，尊重雙方，又建議樓主安裝閉路電視（CCTV）監視器，以免再有人於她不知情下闖入家中。