肚子痛以為是腸胃炎！20歲男求醫驚揭患血癌　化療效果欠佳結果…

身體不適最好還是求醫。台灣有外科醫生日前上網分享，過去曾有名20歲男病人因為肚痛和淋巴結腫大求醫，一開始以為是腸胃炎，驗血發現「白血球高達好幾萬」，後來確認他患血癌，接受化療後效果不算理想，以為他希望不大。不過，醫生指該名男病人後來狀態很好回到診所，原來他幸運地骨髓配對成功，接受捐贈後很快就恢復。



20歲男肚痛及淋巴結腫大求醫，醫生一開始開抗生素治療。（示意圖／Getty Images）

台灣醫生陳榮堅日前在個人facebook專頁「外科陳榮堅醫師–不藏私的漸健美園地」分享，過去有名20歲男病人因為肚子痛和淋巴結腫大，聽他的說法以為是腸胃炎一類的感染求醫。一開始他為病人開抗生素治療，早上在門診先抽血檢查，下午收到報告，檢驗科指處於危險值，「白血球高達好幾萬，還有貧血、血小板低下等等問題」，太過異常馬上叫病人回診，再轉介到醫務中心。

檢查後最後確定他患上血癌，需要確定初始發現日期，病人的媽媽後來到診所拿確診書，感謝發現兒子的白血病，「一開始還好，但後來聊了一下媽媽就哭了，因為一開始是先做化療，但效果不是很好，感覺希望不大」。

20歲男肚痛及淋巴結腫大求醫，發現原來患有血癌。（示意圖／Getty Images）

過了一年半後，有天那名男病人再到診所，初時還認不出，因為男生媽媽說他病情欠佳，但當時他狀況看起來很好，是到診所看甲溝炎。他詢問下發現，原來男病人幸運地骨髓配對成功，接受捐贈後很快就恢復了，調養半年後整個人狀態改大幅改善。

（facebook專頁「外科陳榮堅醫師–不藏私的漸健美園地」）