40歲女飲食超養生竟患大腸癌　醫生聞生活習慣震驚：找不到可挑剔

【大腸癌／腸癌／症狀／成因】癌症總是意料之外，有台灣醫生分享病例，一名40多歲女子因胃部容易脹氣、肚子鼓起，且雙腳彎曲時下腹部疼痛等症狀求診，照大腸鏡後發現盲腸出現4厘米腫瘤，判斷是大腸癌第二期。醫生問診後相當震驚，事關患者平日的生活習慣非常健康，「真的找不到可挑剔的」，不禁感嘆「有時候疾病來的就是這樣莫名其妙」，又提醒若出現腹部悶痛、腹部脹氣，位置在肚臍周圍或下腹部，或是莫名貧血3個症狀，就要小心大腸出問題。



一名40多歲女子因胃部容易脹氣肚子鼓起，且雙腳彎曲時下腹部疼痛，於是求診，檢查大腸鏡則在盲腸看到4厘米腫瘤，判斷是大腸癌第二期。（示意圖／gettyimages）

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於Facebook分享病例，指1名40多歲女子求診時表示，最近兩個月出現胃容易脹氣、肚子有時會鼓起來，用手按壓會有「咕嚕咕嚕」聲音，按摩之後才散掉，且坐着時雙腳彎起來下腹部會疼痛等症狀。不過除此之外，女子沒有打嗝或胃酸逆流症狀，不常放屁，排便也正常。

錢醫生於是觸診女子腹脹位置，發現其右腹部和肚臍周圍有脹氣，遂建議她接受大腸鏡檢查，結果在盲腸發現1個直徑4厘米的腫瘤。原來女子患上大腸癌第二期，須開刀做手術，她目前已完成治療，不需要接受後續抗癌療程。

大腸鏡檢查發現，女子盲腸有1個4厘米腫瘤。（示意圖／gettyimages）

不過最令醫生震驚的，竟是女子的生活習慣。錢醫生表示，女子平常不愛吃肉，常吃蔬菜和魚，不吃加工食物或手搖飲品，「吃得很養生」，而且作息正常，又沒有大腸癌家族史，直指「我有仔細詢問她關於大腸癌的危險因子，真的是找不到可挑剔的」。

錢醫生又說，女子的大腸癌症狀也非典型，「總之我和她們母女都非常意外，她這麼年輕且飲食習慣良好，還會得到大腸癌。我安慰她們：『有時候疾病來的就是這樣莫名其妙，之後就定期追蹤吧！』」。

錢醫生提醒，脹氣問題不容忽視。（示意圖／gettyimages）

錢醫生提醒，脹氣問題不容忽視，「大部份肚子有咕嚕咕嚕的聲音，是跟飲食有關。從這個案例學習到，如果腹部悶痛或脹氣的位置在肚臍周圍或下腹部，或是莫名貧血，要小心大腸出了問題！」。

大腸癌症狀要留神



大腸癌是常見癌症，如出現以下6種常見症狀，謹記要及早求醫。

大腸癌常見6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

